La OMS aclaró que no hay evidencia científica de la relación entre paracetamol y autismo

La OMS dio a conocer su postura luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aconsejara limitar el uso del Tylenol (marca comercial del paracetamol en Estados Unidos) en mujeres embarazadas y recién nacidos, al considerar que el medicamento está asociado directamente como causante del autismo, pese a que el sector médico califica el fármaco como seguro.

“Ha habido algunos estudios observacionales que han sugerido una posible asociación entre la exposición prenatal al acetaminofén o paracetamol y el autismo, pero la evidencia sigue siendo inconsistente. Varios estudios realizados posteriormente no han encontrado tal relación, y si el vínculo fuera fuerte, probablemente se habría observado de manera consistente en múltiples estudios”, declaró a el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic.

Además, Jasarevic aseguró que la toma de cualquier medicamento, particularmente en el caso de las embarazadas, debe hacerse bajo la supervisión de médicos o profesionales de la salud, quienes pueden evaluar las circunstancias individuales y recomendar los productos necesarios.

Qué ocurre con espaciar las dosis de vacunas

Al hablar acarce de la sugerencia de Trump de espaciar las dosis de vacunas en la primera fase de la vida en cuatro o cinco etapas en lugar de inocular varias vacunas en una sola vez, Jasarevic dijo que la OMS basa sus recomendaciones en la ciencia y que el calendario de vacunación infantil que propone está basado en evaluaciones rigurosas y permitió salvar al menos 154 millones de vidas en los últimos 50 años.

“Este calendario es esencial para la salud y el bienestar de cada niño y cada comunidad y ha evolucionado de forma continua de la mano de la ciencia para proteger a niños, adolescentes y adultos contra 30 enfermedades infecciosas”, aseveró.

Acerca de la propuesta específica de Trump, el portavoz explicó que, cuando los calendarios de inmunización se retrasan, interrumpen o alteran sin una revisión de la evidencia científica, “hay un fuerte aumento del riesgo de infección no solo para el niño, sino también para la comunidad en genera

