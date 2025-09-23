Tras los anuncios de Nación, subieron los bonos y las acciones argentinas en Wall Street

Tras el anuncio de la eliminación temporal de retenciones al campo y en medio de un posible anuncio de fondo de asistencia del Tesoro de Estados Unidos, subieron fuerte los bonos y las acciones argentinas Wall Street.

Los bonos rebotaron hasta 23% en medio de la posibilidad de que el Tesoro recompre los títulos de deuda con la asistencia que negocia con EE.UU. Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York operaron por alzas de más de 20%.

Al cierre, las compañías que lideraron las subas fueron: Banco Supervielle (24,3%); Grupo Galicia (21,1%); BBVA (20,3%); Banco Macro (20,2%) y Edenor (20%).

A la par de la recuperación de los bonos, el riesgo país retrocedió 359 puntos y se ubicó en 1083.

En tanto que el dólar oficial bajó $85 y cerró a $1430 en el Banco Nación. Por otro lado, el MEP operó a $1427,51 y el CCL a $1440,87.

El mercado reaccionó de esta forma al anuncio del Gobierno de la quita de retenciones a la soja y otros granos hasta el 31 de octubre. También al respaldo del gobierno de Donald Trump a Milei y la posibilidad de un programa de asistencia económica directa del Tesoro estadounidense.

El objetivo de la medida, expuso el vocero presidencial, Manuel Adorni, es “generar mayor oferta de dólares durante este período”.

Además, antes de la apertura del mercado, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que analizan opciones para asistir económicamente a la Argentina y despejar la tensión cambiaria.

Previo a la reunión con el presidente Javier Milei, Bessent dijo que están ”dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina” y sostuvo que “todas las opciones de estabilización están sobre la mesa”.

Como anticipó TN, hay expectativas por un posible préstamo a la Argentina de parte de Estados Unidos. Los analistas esperan que la reunión traiga novedades en materia de financiamiento. Se especula con que el Tesoro de Estados Unidos use el Exchange Stabilization Fund para dar un préstamo a la Argentina y apuntalar las reservas del Banco Central.