El dólar se despegó del techo y el BCRA se mantuvo al margen

Después de tres ruedas, el Banco Central (BCRA) no intervino este lunes en el mercado y las reservas cerraron el día en US$39.118 millones.

La semana pasada, la autoridad monetaria tuvo que salir a vender divisas luego de que el dólar mayorista superara el techo de la banda cambiaria. Para contener el alza, se desprendió de US$1100 millones entre miércoles y viernes.

Sin embargo, el tipo de cambio mayorista bajó $67 en el comienzo de la semana y cerró a $1408. Esto se produjo después de que el Gobierno anunciara la suspensión de las retenciones al agro hasta fin de octubre y en medio de las negociaciones por un fondo de asistencia del Tesoro de Estados Unidos.

En el segmento minorista, el dólar retrocedió $85 y operó a $1430 en las pantallas del Banco Nación. En el mercado paralelo, el blue cotizó a $1475 y los financieros se negociaron con bajas del 8% promedio.

Por su parte, el riesgo país cayó más de 300 puntos y se ubicó en 1105 unidades, luego de haber tocado el jueves máximos en un año. Las acciones argentinas en Wall Street, en tanto, subieron cerca de 20% y los bonos en dólares rebotaron también hasta 20%.

Antes de la apertura del mercado, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que analizan opciones para asistir económicamente a la Argentina y despejar la tensión cambiaria.

Previo a la reunión con el presidente Javier Milei, Bessent dijo que están ”dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina” y sostuvo que “todas las opciones de estabilización están sobre la mesa”.

Como anticipó TN, hay expectativas por un posible préstamo a la Argentina de parte de Estados Unidos. Los analistas esperan que la reunión traiga novedades en materia de financiamiento. Se especula con que el Tesoro de Estados Unidos use el Exchange Stabilization Fundpara dar un préstamo a la Argentina y apuntalar las reservas del Banco Central.

Asimismo, la jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sumó su apoyo al Gobierno: “Tomamos con satisfacción el mensaje del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent”.

La número 1 del organismo multilateral de crédito destacó la alianza entre el Gobierno y la Casa Blanca en la previa a la reunión con Milei en Estados Unidos, donde analizarán el plan económico luego de la tensión cambiaria de los últimos días.

