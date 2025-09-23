El programa, que entrará en vigencia el próximo 26 de septiembre, permitirá regularizar deudas impositivas y de la seguridad social.
El dólar se despegó del techo y el BCRA se mantuvo al margen
El organismo presidido por Santiago Bausili se había desprendido de US$1100 millones entre miércoles y viernes para contener la suba del tipo de cambio oficial.Argentina23/09/2025
Después de tres ruedas, el Banco Central (BCRA) no intervino este lunes en el mercado y las reservas cerraron el día en US$39.118 millones.
La semana pasada, la autoridad monetaria tuvo que salir a vender divisas luego de que el dólar mayorista superara el techo de la banda cambiaria. Para contener el alza, se desprendió de US$1100 millones entre miércoles y viernes.
Sin embargo, el tipo de cambio mayorista bajó $67 en el comienzo de la semana y cerró a $1408. Esto se produjo después de que el Gobierno anunciara la suspensión de las retenciones al agro hasta fin de octubre y en medio de las negociaciones por un fondo de asistencia del Tesoro de Estados Unidos.
En el segmento minorista, el dólar retrocedió $85 y operó a $1430 en las pantallas del Banco Nación. En el mercado paralelo, el blue cotizó a $1475 y los financieros se negociaron con bajas del 8% promedio.
Por su parte, el riesgo país cayó más de 300 puntos y se ubicó en 1105 unidades, luego de haber tocado el jueves máximos en un año. Las acciones argentinas en Wall Street, en tanto, subieron cerca de 20% y los bonos en dólares rebotaron también hasta 20%.
Antes de la apertura del mercado, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que analizan opciones para asistir económicamente a la Argentina y despejar la tensión cambiaria.
Previo a la reunión con el presidente Javier Milei, Bessent dijo que están ”dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina” y sostuvo que “todas las opciones de estabilización están sobre la mesa”.
Como anticipó TN, hay expectativas por un posible préstamo a la Argentina de parte de Estados Unidos. Los analistas esperan que la reunión traiga novedades en materia de financiamiento. Se especula con que el Tesoro de Estados Unidos use el Exchange Stabilization Fundpara dar un préstamo a la Argentina y apuntalar las reservas del Banco Central.
Asimismo, la jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sumó su apoyo al Gobierno: “Tomamos con satisfacción el mensaje del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent”.
La número 1 del organismo multilateral de crédito destacó la alianza entre el Gobierno y la Casa Blanca en la previa a la reunión con Milei en Estados Unidos, donde analizarán el plan económico luego de la tensión cambiaria de los últimos días.
Tras revés en el Congreso, el Gobierno designó a los titulares del INTA y otros entesArgentina23/09/2025
Tras la restitución de las funciones, luego del rechazo de ambas Cámaras a los decretos del Poder Ejecutivo, el INV y el INASE también formalizaron titulares.
Retenciones: la eliminación equivale a casi la mitad del superávit financiero de este añoArgentina23/09/2025
Aunque el superávit fiscal primario no está comprometido, la suma de gastos impuestos por el Congreso puede afectar metas acordadas con el FMI tras el waiver de julio.
Tras los anuncios de Nación, subieron los bonos y las acciones argentinas en Wall Street
El riesgo país cayó 359 puntos, mientras el dólar oficial retrocedió $85 tras los anuncios económicos y la promesa de respaldo estadounidense.
El acuerdo se da tras el comienzo del proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina que confirmó en los últimos días la administración de Javier Milei y en el marco del Plan Nuclear Argentino.
Nación anunció que también eliminará las retenciones de carnes avícolas y bovinasArgentina23/09/2025
Lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni. “Este es el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos”, expresó. El objetivo es acelerar el ingreso de dólares.
Esta decisión permitirá un feriado extra large para que el turismo pueda aprovechar el flujo de visitantes en las principales plazas del país.
IOSFA: filtran audios que revelan presuntos sobreprecios en la compra de medicamentosArgentina22/09/2025
Personal jerárquico grabó reuniones en la obra social de las Fuerzas Armadas que dan cuenta de posibles sobreprecios en la compra de medicamentos. Más vínculos con la droguería Suizo Argentina.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
La medida permite acuerdos administrativos de compensación económica entre trabajadores y ART, sin reconocimiento de incapacidad laboral.
El violento hecho ocurrió este lunes en la ciudad de Salta. Fiscalía realiza todas las diligencias pertinentes para lograr esclarecer lo sucedido.