Retenciones cero: la mesa de enlace exigió continuidad tras reunión con el Gobierno

Las cuatro entidades de la mesa de enlace (CRA, SRA, FAA y Coninagro) se reunieron a las 14 con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, luego del anuncio del Gobierno de retenciones cero a todos los granos hasta el 31 de octubre. En representación del Gobierno, también participaron el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, el secretario de Coordinación de Producción de la Nación, Pablo Lavigne, y el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Agustín Tejeda, entre otros funcionarios.

Nicolás Pino (SRA), Andrea Sarnari (FAA), Lucas Magnano (Coninaro) y Carlos Castagnani (CRA) fueron convocados por la cartera agropecuaria tras el anuncio, pero la mayoría de los dirigentes.

Salvo Pino, los dirigentes asistieron de manera virtual, debido a que están en el interior del país y este encuentro fue programado de manera imprevista.

Con la medida, el Ejecutivo planea hacerse de unos U$S7000 millones en medio de las turbulencias cambiarias y con vistas a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Luego del encuentro, Pino le dijo a TN que “nos pusieron al tanto de cómo se había tomado esta decisión, que se definió hoy en horas de la madrugada”

Pino contó además que cruzó mensajes con el mandatario Javier Milei, a quien le pidió que lo ideal sea. que cuanto antes, esta medida pueda decidirse de manera permanente. “El Presidente me respondió lo de siempre, que ojalá la baja de impuestos pueda ocurrir lo más rápido posible”.

Al respecto, destacó: “Tantos años pidiendo una medida, y al final se nos da. Es la primera vez que un Gobierno, que está pasando por un momento difícil, en vez de subir impuestos o inventar uno provisorio que después queda para siempre, como al cheque, decidió bajar por 40 días las retenciones no solo a los granos, sino también a la carne bovina y el pollo, como también lo comunicaron en la reunión y que mañana o pasado estará oficializado en el Boletín Oficial”.

No obstante, el dirigente dijo que recibió quejas de algunos productores que ya habían vendido los granos, además de los problemas que puede ocasionar a la hora de pagar los alquileres de los campos en octubre, que se pactan de acuerdo a la cotización de la soja en el mercado argentino, que, según afirmó, ya rondaba los $500.000 luego del anuncio. .

La titular de la Federación Agraria, Andrea Sarnari, le comentó a TN que la reunión fue informativa sobre los alcances de la medida, sumado al beneficio adicional que se extiende a la carne bovina y aviar con retenciones cero hasta el 31 de octubre o hasta que se liquiden los U$S7000 millones.

“La propuesta nuestra fue la necesidad de que las medidas sean permanentes, lo transitorio para el sector sigue sin dar respuesta a la previsibilidad necesaria para desarrollarnos y para invertir”, señaló.

Apenas se conoció la medida, el presidente de la Confederación Rural Argentina (CRA), Carlos Castignani, reconoció estar sorprendido por la decisión dispuesta por el Gobierno. “Es un reclamo que veníamos haciendo”, señaló.

“Quizás los motivos que han llevado a tomar esta medida sean otros, pero creo que para el sector es una noticia importante”, aseveró.

