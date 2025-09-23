El programa, que entrará en vigencia el próximo 26 de septiembre, permitirá regularizar deudas impositivas y de la seguridad social.
Retenciones cero: la mesa de enlace exigió continuidad tras reunión con el Gobierno
Nicolás Pino (SRA), Andrea Sarnari (FAA), Lucas Magnano (Coninaro) y Carlos Castagnani (CRA) mantuvieron un encuentro con el Secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.Argentina23/09/2025
Las cuatro entidades de la mesa de enlace (CRA, SRA, FAA y Coninagro) se reunieron a las 14 con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, luego del anuncio del Gobierno de retenciones cero a todos los granos hasta el 31 de octubre. En representación del Gobierno, también participaron el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, el secretario de Coordinación de Producción de la Nación, Pablo Lavigne, y el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Agustín Tejeda, entre otros funcionarios.
Nicolás Pino (SRA), Andrea Sarnari (FAA), Lucas Magnano (Coninaro) y Carlos Castagnani (CRA) fueron convocados por la cartera agropecuaria tras el anuncio, pero la mayoría de los dirigentes.
Salvo Pino, los dirigentes asistieron de manera virtual, debido a que están en el interior del país y este encuentro fue programado de manera imprevista.
Con la medida, el Ejecutivo planea hacerse de unos U$S7000 millones en medio de las turbulencias cambiarias y con vistas a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.
Luego del encuentro, Pino le dijo a TN que “nos pusieron al tanto de cómo se había tomado esta decisión, que se definió hoy en horas de la madrugada”
Pino contó además que cruzó mensajes con el mandatario Javier Milei, a quien le pidió que lo ideal sea. que cuanto antes, esta medida pueda decidirse de manera permanente. “El Presidente me respondió lo de siempre, que ojalá la baja de impuestos pueda ocurrir lo más rápido posible”.
Al respecto, destacó: “Tantos años pidiendo una medida, y al final se nos da. Es la primera vez que un Gobierno, que está pasando por un momento difícil, en vez de subir impuestos o inventar uno provisorio que después queda para siempre, como al cheque, decidió bajar por 40 días las retenciones no solo a los granos, sino también a la carne bovina y el pollo, como también lo comunicaron en la reunión y que mañana o pasado estará oficializado en el Boletín Oficial”.
No obstante, el dirigente dijo que recibió quejas de algunos productores que ya habían vendido los granos, además de los problemas que puede ocasionar a la hora de pagar los alquileres de los campos en octubre, que se pactan de acuerdo a la cotización de la soja en el mercado argentino, que, según afirmó, ya rondaba los $500.000 luego del anuncio. .
La titular de la Federación Agraria, Andrea Sarnari, le comentó a TN que la reunión fue informativa sobre los alcances de la medida, sumado al beneficio adicional que se extiende a la carne bovina y aviar con retenciones cero hasta el 31 de octubre o hasta que se liquiden los U$S7000 millones.
“La propuesta nuestra fue la necesidad de que las medidas sean permanentes, lo transitorio para el sector sigue sin dar respuesta a la previsibilidad necesaria para desarrollarnos y para invertir”, señaló.
Apenas se conoció la medida, el presidente de la Confederación Rural Argentina (CRA), Carlos Castignani, reconoció estar sorprendido por la decisión dispuesta por el Gobierno. “Es un reclamo que veníamos haciendo”, señaló.
“Quizás los motivos que han llevado a tomar esta medida sean otros, pero creo que para el sector es una noticia importante”, aseveró.
Con información de TN
Tras revés en el Congreso, el Gobierno designó a los titulares del INTA y otros entesArgentina23/09/2025
Tras la restitución de las funciones, luego del rechazo de ambas Cámaras a los decretos del Poder Ejecutivo, el INV y el INASE también formalizaron titulares.
Retenciones: la eliminación equivale a casi la mitad del superávit financiero de este añoArgentina23/09/2025
Aunque el superávit fiscal primario no está comprometido, la suma de gastos impuestos por el Congreso puede afectar metas acordadas con el FMI tras el waiver de julio.
Tras los anuncios de Nación, subieron los bonos y las acciones argentinas en Wall Street
El riesgo país cayó 359 puntos, mientras el dólar oficial retrocedió $85 tras los anuncios económicos y la promesa de respaldo estadounidense.
El acuerdo se da tras el comienzo del proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina que confirmó en los últimos días la administración de Javier Milei y en el marco del Plan Nuclear Argentino.
Nación anunció que también eliminará las retenciones de carnes avícolas y bovinasArgentina23/09/2025
Lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni. “Este es el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos”, expresó. El objetivo es acelerar el ingreso de dólares.
Esta decisión permitirá un feriado extra large para que el turismo pueda aprovechar el flujo de visitantes en las principales plazas del país.
IOSFA: filtran audios que revelan presuntos sobreprecios en la compra de medicamentosArgentina22/09/2025
Personal jerárquico grabó reuniones en la obra social de las Fuerzas Armadas que dan cuenta de posibles sobreprecios en la compra de medicamentos. Más vínculos con la droguería Suizo Argentina.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
La medida permite acuerdos administrativos de compensación económica entre trabajadores y ART, sin reconocimiento de incapacidad laboral.
El violento hecho ocurrió este lunes en la ciudad de Salta. Fiscalía realiza todas las diligencias pertinentes para lograr esclarecer lo sucedido.