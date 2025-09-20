River visita a Atlético Tucumán con la meta de liderar la tabla: horario, TV y formaciones

Pensando en la revancha de Copa Libertadores ante Palmeiras, River vuelve al Torneo Clausura este sábado para visitar a Atlético Tucumán desde las 21:30 horas.

Desde el Estadio Monumental Presidente José Fierro, el encuentro será dirigido por Facundo Tello, con José Carreras a cargo del VAR. Además, el partido podrá verse gracias a la señal exclusiva de TNT Sports Premium.

¿Cómo llega River?

El Millonario tiene puesta la cabeza en la vuelta de la Copa Libertadores, donde la próxima semana buscará revertir el 2-1 sufrido en el Monumental, en la cancha del Palmeiras en Brasil.

En el torneo local, River es segundo en la Zona B, por detrás de Riestra. De todas formas, llega a Tucumán con la intención de quedarse con los tres puntos que lo lleven a la cima.

Cabe destacar que Marcelo Gallardo decidió darle descanso a varios referentes y para este partido presentará un equipo alternativo, con muchos juveniles.

¿Cómo llega Atlético Tucumán?

Por su parte, el Decano viene de caer 2-0 ante Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa, en Rosario, y esa derrota lo relegó a la octava posición de la tabla.

Con nueve puntos a su disposición, los comandados por Lucas Pusineri pondrán toda la carne al asador y buscarán hacerse fuerte de local para mantenerse en zona de los playoffs.

Las posibles formaciones de ambos equipos

River: Jeremías Ledesma; Ulises Giménez, Sebastián Boselli, Facundo Gonzáles; Fabricio Bustos, Agustín De la Cuesta, Matías Galarza Fonda, Santiago Lencina, Milton Casco; Facundo Colidio y Bautista Dadín.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz; Ramiro Rodríguez, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz.

Con información de 442