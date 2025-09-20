Captado en cámara, al italiano se lo vio más que frustrado luego de los choques de sus pilotos durante la clasificación. Su gesto se volvió viral en redes.
River visita a Atlético Tucumán con la meta de liderar la tabla: horario, TV y formaciones
Con un equipo alternativo y la mente en Palmeiras, el "Millonario" visita al "Decano" en un duelo clave por la cima del Torneo Clausura.Deportes20/09/2025
Pensando en la revancha de Copa Libertadores ante Palmeiras, River vuelve al Torneo Clausura este sábado para visitar a Atlético Tucumán desde las 21:30 horas.
Desde el Estadio Monumental Presidente José Fierro, el encuentro será dirigido por Facundo Tello, con José Carreras a cargo del VAR. Además, el partido podrá verse gracias a la señal exclusiva de TNT Sports Premium.
¿Cómo llega River?
El Millonario tiene puesta la cabeza en la vuelta de la Copa Libertadores, donde la próxima semana buscará revertir el 2-1 sufrido en el Monumental, en la cancha del Palmeiras en Brasil.
En el torneo local, River es segundo en la Zona B, por detrás de Riestra. De todas formas, llega a Tucumán con la intención de quedarse con los tres puntos que lo lleven a la cima.
Cabe destacar que Marcelo Gallardo decidió darle descanso a varios referentes y para este partido presentará un equipo alternativo, con muchos juveniles.
¿Cómo llega Atlético Tucumán?
Por su parte, el Decano viene de caer 2-0 ante Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa, en Rosario, y esa derrota lo relegó a la octava posición de la tabla.
Con nueve puntos a su disposición, los comandados por Lucas Pusineri pondrán toda la carne al asador y buscarán hacerse fuerte de local para mantenerse en zona de los playoffs.
Las posibles formaciones de ambos equipos
River: Jeremías Ledesma; Ulises Giménez, Sebastián Boselli, Facundo Gonzáles; Fabricio Bustos, Agustín De la Cuesta, Matías Galarza Fonda, Santiago Lencina, Milton Casco; Facundo Colidio y Bautista Dadín.
Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz; Ramiro Rodríguez, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz.
Colapinto, tras su accidente en Azerbaiyán: "Prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar"Deportes20/09/2025
Luego de quedar relegado a la 16ª posición por un choque en la clasificación, el argentino charló con los medios y analizó los motivos detrás del incidente.
Tanto el argentino como el francés chocaron sobre el final de la primera instancia de clasificación y quedaron relegados a los últimos puestos de cara a la largada del domingo.
Atención Estudiantes: CONMEBOL calificó de incorrecta la expulsión de Gonzalo Plata y el Flamengo pedirá la anulación de la tarjeta rojaDeportes19/09/2025
A raíz del audio publicado por la Confederación, el 'Mengao' pedirá que el extremo ecuatoriano reciba una amnistía y pueda jugar el partido de vuelta en el UNO. Tomará como antecedente lo ocurrido en La Bombonera.
El delantero sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo y estará al menos tres semanas fuera de las canchas. Se perderá la revancha ante Palmeiras, el duelo por Copa Argentina con Racing y varios compromisos del Clausura.
Palacios en penitencia y Cavani con molestias: las dudas de Russo para el 11 de BocaDeportes19/09/2025
El entrenador ajusta el equipo para enfrentar a Central Córdoba en La Bombonera y analiza sacar al chileno del once inicial. Williams Alarcón corre con ventaja para quedarse con su lugar. Al mismo tiempo, el delantero uruguayo sufrió una lesión muscular y está descartado.
Del 70% a la incertidumbre: Milei llega a Córdoba con candidatos sin peso y encuestas en rojoPolítica19/09/2025
Tras arrasar en 2023, el Presidente vuelve a un territorio clave para apuntalar a Gonzalo Roca y la lista libertaria, marcada por candidatos sin trayectoria propia, la interna con el PRO y una caída en las encuestas.
Virus creados por inteligencia artificial eliminan bacterias en laboratorioCiencia & Tecnología19/09/2025
Un equipo de científicos ha logrado un avance que redefine los límites de la biotecnología: por primera vez, virus diseñados por inteligencia artificial han demostrado ser capaces de eliminar bacterias en condiciones de laboratorio.
Día de la Sanidad: el lunes, los servicios de salud pública trabajarán con guardias para urgenciasSalta20/09/2025
No habrá atención en consultorios externos ni en dependencias administrativas. Las delegaciones y la farmacia del IPS funcionarán con normalidad. Se podrá donar sangre en el Centro de Hemoterapia de 7 a 12.
Sáenz: “Nos unamos para defender a Salta de uno de los gobiernos más centralistas de la historia”Política19/09/2025
En Güemes, el Gobernador fue el orador principal que cerró el encuentro entre los candidatos del Frente Primero los Salteños con concejales de toda la provincia. “Que con los votos se escuche el grito del gigante dormido”, dijo.
Se realizó un trabajo de sofocamiento por incendio forestal en la zona sur de la ciudadSalta19/09/2025
La Subsecretaría de Defensa Civil intervino con los brigadistas forestales en un incendio de pastizales registrado en la zona sur de la ciudad durante las primeras horas de la tarde. Continúan los trabajos de enfriamiento.