Atención Estudiantes: CONMEBOL calificó de incorrecta la expulsión de Gonzalo Plata y el Flamengo pedirá la anulación de la tarjeta roja

Flamengo explotó contra la cuaterna arbitral en el partido frente a Estudiantes de La Plata y más con la expulsión de Gonzalo Plata. Por este motivo y amparado en un viejo registro que ocurrió en La Bombonera, pedirá la anulación de la tarjeta roja.

A la idea del ‘Mengao’ se le sumó el audio oficial de CONMEBOL, que calificó como “injusta” la expulsión, en la cuál no pudo intervenir el VAR al tratarse de una segunda amarilla y no roja directa.