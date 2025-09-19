El delantero sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo y estará al menos tres semanas fuera de las canchas. Se perderá la revancha ante Palmeiras, el duelo por Copa Argentina con Racing y varios compromisos del Clausura.
Atención Estudiantes: CONMEBOL calificó de incorrecta la expulsión de Gonzalo Plata y el Flamengo pedirá la anulación de la tarjeta roja
A raíz del audio publicado por la Confederación, el 'Mengao' pedirá que el extremo ecuatoriano reciba una amnistía y pueda jugar el partido de vuelta en el UNO. Tomará como antecedente lo ocurrido en La Bombonera.Deportes19/09/2025
Flamengo explotó contra la cuaterna arbitral en el partido frente a Estudiantes de La Plata y más con la expulsión de Gonzalo Plata. Por este motivo y amparado en un viejo registro que ocurrió en La Bombonera, pedirá la anulación de la tarjeta roja.
A la idea del ‘Mengao’ se le sumó el audio oficial de CONMEBOL, que calificó como “injusta” la expulsión, en la cuál no pudo intervenir el VAR al tratarse de una segunda amarilla y no roja directa.
Palacios en penitencia y Cavani con molestias: las dudas de Russo para el 11 de BocaDeportes19/09/2025
El entrenador ajusta el equipo para enfrentar a Central Córdoba en La Bombonera y analiza sacar al chileno del once inicial. Williams Alarcón corre con ventaja para quedarse con su lugar. Al mismo tiempo, el delantero uruguayo sufrió una lesión muscular y está descartado.
Con la mente puesta en el Maracaná, Lanús recibe a Platense en un duelo clave por llegar a los playoffsDeportes19/09/2025
El "Granate", revitalizado tras su triunfo internacional frente a Fluminense, se mide a las 21.15 con el "Calamar" en La Fortaleza. Los de Pellegrino buscan asegurarse un lugar entre los ocho, mientras que Platense necesita sumar para no quedar relegado.
El "Santo" recibirá desde las 19.15 al "Fortín" en el estadio Hilario Sánchez, por la novena fecha del Clausura. Los sanjuaninos necesitan sumar para escapar del fondo, mientras que los de Liniers apuntan a consolidar su lugar en la clasificación.
Racing visita a Huracán con la cabeza dividida entre el campeonato y la LibertadoresDeportes19/09/2025
La "Academia", que levantó en la última fecha y viene de dar un paso clave en la competencia continental, se presentará a las 19 en Parque Patricios. Costas apostaría por un equipo alternativo pensando en la revancha con Vélez. El "Globo", en tanto, busca afirmarse en zona de playoffs.
Franco Colapinto finalizó sus primeras pruebas libres en el Gran Premio de Bakú: terminó 19.º y 20.ºDeportes19/09/2025
El argentino cambió el compuesto de los neumáticos y cerró con medios, con un tiempo de 1:43.322, que lo dejó en el último lugar, a 0,3 segundos de Pierre Gasly. Ferrari se quedó con el 1-2 al final del viernes de F1. Este sábado, a las 5:30 a.m., volverá la actividad en Azerbaiyán.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Quite de colaboración en el PAMI Salta
Los gremios del PAMI resolvieron un plan de lucha con quites de colaboración en todo el país, en reclamo de paritarias y salarios dignos.
Con modificaciones, el Senado aprobó la regulación del sistema de residencias médicasSalta18/09/2025
El proyecto aprobado en Diputados fue modificado en lo que refiere a la autoridad de aplicación, concurrencias, renuncias, penalidades y títulos de especialista. El proyecto, aprobado, vuelve a Diputados en revisión.
Senadores buscan quitar beneficios sociales a extranjeros para aumentar pensiones y jubilacionesPolítica18/09/2025
Los legisladores aprobaron un proyecto de declaración que insta Nación a quitar beneficios sociales a extranjeros no residentes y utilizar ese dinero para discapacidad y jubilaciones.
El Gobernador de Salta se reunió con los directivos de Ganfeng Lithium, quienes presentaron un nuevo proyecto de inversión en Pozuelos–Pastos Grandes. “Este anuncio reafirma a Salta como protagonista del desarrollo del litio en la Argentina y en el mundo”, dijo.