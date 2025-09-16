Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Fin de semana largo: sancionaron a 55 conductores por alcoholemia
La Policía Vial controló 9006 vehículos en distintos puntos de fiscalización ubicados en rutas provinciales, nacionales y calles de Salta.16/09/2025
La Subsecretaría de Seguridad Vial coordinó el trabajo preventivo y operativo que se realizó durante el fin de semana largo en toda la Provincia a fin de reducir la siniestralidad y mortalidad en el tránsito.
La Policía Vial controló 9006 vehículos en distintos puntos de fiscalización ubicados en rutas provinciales, nacionales y calles de Salta. Detectó y sancionó a 846 conductores por distintos incumplimientos a las normativas vigentes.
Realizaron 5540 test de alcoholemia y sancionaron a 55 conductores que circulaban con graduación alcohólica en sangre. Fueron infraccionados por incumplir la Ley Tolerancia Cero para Conductores y ordenanzas municipales.
Cabe destacar que diariamente se fortalecen los controles viales, de alcoholemia y de velocidad con el propósito de reforzar la prevención y la concientización en la comunidad sobre la importancia de respetar las normativas viales y reducir la siniestralidad en Salta.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El Gobierno, a través del Decreto 614/2025, estableció nuevas reglas para feriados trasladables facultando a Jefatura de Gabinete a definir traslados.
El secreto detrás de los 4.000 claveles que ornamentan a la Virgen del Milagro
La tradición, que demanda tres días de trabajo, combina fe, técnica artesanal y colaboración comunitaria.
La noticia sacude a la sociedad, ya que este martes debía comenzar el juicio oral contra él y sus hermanos, acusados del crimen.