Patricia Bullrich se desmarcó de Milei: "Yo no dije 'lo peor ya pasó'"
La ministra de Seguridad, se diferenció de la frase “lo peor ya pasó” de Javier Milei, argumentando que ella no la pronunció.Política16/09/2025
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se desmarcó públicamente de una de las frases más resonantes del reciente discurso del presidente Javier Milei, donde afirmó que "lo peor ya pasó". En una entrevista televisiva, Bullrich negó haber pronunciado esa declaración y marcó diferencias con el contexto en el que fue utilizada por el expresidente Mauricio Macri en 2018.
Consultada por un periodista de TN sobre el riesgo de fijar "marcos evaluatorios" en política, recordando que Macri usó la misma frase en marzo de 2018, Bullrich fue contundente: "Yo no dije lo peor ya pasó".
Ante la aclaración del periodista de que fue Milei quien la pronunció en su discurso, la ministra respondió: "Bien, pero en marzo nosotros estábamos mejor que ahora. Ahí empezó la guerra política".
El intento de Bullrich de diferenciarse de una frase histórica
El intercambio muestra un intento de la ministra de Seguridad de desvincularse de la controvertida afirmación presidencial, que para muchos analistas carga con el peso del antecedente de Macri, quien la utilizó justo antes del inicio de una profunda crisis económica.
La respuesta de Bullrich sugiere una lectura cautelosa sobre el momento actual y una diferenciación con el escenario de 2018, cuando, según ella, la situación económica era mejor y los problemas políticos aún no habían escalado a una "guerra política".
Con información de Noticias Argentinas
