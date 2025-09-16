El desembolso llega en un contexto de alta tensión política y refleja un gesto del Ejecutivo hacia los mandatarios provinciales.
Presupuesto 2026: "Es un disco rayado, la economía está mucho peor", cruzó Kicillof
El gobernador bonaerense calificó de “disco rayado” el discurso de Milei. Dijo que “vendió espejitos de colores” y que “lo peor ya pasó” es una frase de Macri.Política16/09/2025
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó esta noche de "disco rayado" el discurso del presidente Javier Milei durante la presentación del Presupuesto 2026. En una dura respuesta, el mandatario provincial aseguró que "la economía está mucho peor desde que llegó Milei".
Entrevistado por Carlos Pagni en el programa 'Odisea', Kicillof acusó al jefe de Estado de engañar al electorado. Según supo Noticias Argentinas, el gobernador afirmó que Milei "vendió espejitos de colores en la campaña" de 2023 y que ahora recicla eslóganes de gestiones anteriores, como la frase "lo peor ya pasó", que calificó como una "frase de Macri y de la derecha argentina".
"Nos viene mintiendo mucho"
Kicillof profundizó su crítica al plan económico del Gobierno nacional, asegurando que "nos viene mintiendo mucho". Evaluó que "el principal problema que teníamos era la falta de dólares y Milei lo agravó", y sostuvo que el verdadero "problema de Argentina es de balanza comercial".
Respecto al Presupuesto 2026, el gobernador se mostró escéptico y dijo que "duda de que recupere lo que sacó a los jubilados", a la vez que calificó de "muy insuficiente" el incremento anunciado para el sector pasivo.
Finalmente, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, Kicillof hizo un llamado a las urnas como herramienta para cambiar el rumbo. "El voto sirve. Hay que ir a votar para que Milei corrija el rumbo. Hay problemas graves. Comercios y empresas cerrados por todos lados", sentenció.
Con información de Noticias Argentinas
“Otra muestra de insensibilidad”, dijo Urtubey sobre los anuncios de Milei
El candidato a senador por Fuerza Patria consideró que los incrementos anunciados son “ínfimos e insuficientes” para los argentinos.
La ministra de Seguridad, se diferenció de la frase “lo peor ya pasó” de Javier Milei, argumentando que ella no la pronunció.
El gobernador entrerriano apoyó la cadena nacional. Celebró el “compromiso del equilibrio fiscal” y los aumentos para jubilados, discapacitados y universidades.
En su presentación del Presupuesto, el Presidente usó una expresión con la que el exmandatario intentó transmitir optimismo frente a una economía en tensión.
Universidades y Hospital Garrahan: CGT convoca a marcha al Congreso contra el veto de Milei
CGT y La Bancaria convocan a marchar este 17 de septiembre al Congreso contra el veto de Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El secreto detrás de los 4.000 claveles que ornamentan a la Virgen del Milagro
La tradición, que demanda tres días de trabajo, combina fe, técnica artesanal y colaboración comunitaria.
La fe que se pinta de colores: el mural que rinde homenaje a los peregrinos del Milagro
Heber Artaza inmortalizó en 500 m² a Damiana Luzco y a los fieles que recorren cada año cientos de kilómetros desde La Puna hasta Salta Capital, transformando la devoción en arte y llenando de vida un espacio histórico de la ciudad.
La noticia sacude a la sociedad, ya que este martes debía comenzar el juicio oral contra él y sus hermanos, acusados del crimen.