Subió el dólar oficial

El dólar oficial cotiza a $1.475,70 para la venta en el promedio minorista que realiza el Banco Central, mientras que en el Banco Nación su valor alcanza $1.480. En simultáneo, el dólar mayorista opera a $1.466, tras haber rozado el techo de la banda cambiaria a comienzos de la rueda.

El mercado se concentra hoy en la presentación del Presupuesto 2026 que dará a conocer el Gobierno. Mientras tanto, los bonos en dólares vuelven a caer en Wall Street este lunes, aunque los ADRs operan a la suba.