Lousteau: “Con este Gobierno la economía no puede crecer”

El senador nacional Martín Lousteau (UCR) afirmó esta noche que la Argentina “con este Gobierno y con este plan económico no puede crecer”, y sostuvo que la gente “no llega a fin de mes y siente que tiene el agua al cuello”, mientras el presidente Javier Milei “en lugar de buscar soluciones exacerba el enojo” de la sociedad.

“Milei exacerba el enojo en lugar de buscar soluciones y eso hoy tiene manifestaciones electorales, como en la provincia de Buenos Aires, porque la economía argentina no está creciendo, está en caída, y se vienen perdiendo 10.000 empleos formales por mes”, señaló.

Lousteau, que además es presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, aseveró en diálogo con A24 que desde el Gobierno “te ajustan, te sacan cosas y encima te insultan”.

“Es una economía que no crece, la esperanza inicial en el nuevo Gobierno se empieza a chocar con que la inflación bajó pero la gente no llega a fin de mes y siente que tiene el agua al cuello, y ven que con este Gobierno y con este plan económico no se puede crecer”, manifestó.

Agregó que “la gente ve que le pasó una motosierra a su estilo de vida y le rompieron el Estado que le tiene que proveer seguridad, salud y educación”.

Señaló que el de Milei “es un Gobierno al que no le gusta ser auditado”, y puso como ejemplo que el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) demuestra que la única receta para que un país funcione es que el Estado funcione bien”.

“Auditan comedores pero no investigan (la cripto estafa) $Libra y las cosas que hace van en un muy mal rumbo”, explicó y agregó que “el electorado tiene dudas de Milei por la realidad que hoy está lastimando a la gente”.

Con información de Noticias Argentinas