Lousteau: “Con este Gobierno la economía no puede crecer”
El senador criticó el plan económico de Milei, señaló que la gente no llega a fin de mes y alertó sobre la pérdida de empleos formales.Política15/09/2025
El senador nacional Martín Lousteau (UCR) afirmó esta noche que la Argentina “con este Gobierno y con este plan económico no puede crecer”, y sostuvo que la gente “no llega a fin de mes y siente que tiene el agua al cuello”, mientras el presidente Javier Milei “en lugar de buscar soluciones exacerba el enojo” de la sociedad.
“Milei exacerba el enojo en lugar de buscar soluciones y eso hoy tiene manifestaciones electorales, como en la provincia de Buenos Aires, porque la economía argentina no está creciendo, está en caída, y se vienen perdiendo 10.000 empleos formales por mes”, señaló.
Lousteau, que además es presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, aseveró en diálogo con A24 que desde el Gobierno “te ajustan, te sacan cosas y encima te insultan”.
“Es una economía que no crece, la esperanza inicial en el nuevo Gobierno se empieza a chocar con que la inflación bajó pero la gente no llega a fin de mes y siente que tiene el agua al cuello, y ven que con este Gobierno y con este plan económico no se puede crecer”, manifestó.
Agregó que “la gente ve que le pasó una motosierra a su estilo de vida y le rompieron el Estado que le tiene que proveer seguridad, salud y educación”.
Señaló que el de Milei “es un Gobierno al que no le gusta ser auditado”, y puso como ejemplo que el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) demuestra que la única receta para que un país funcione es que el Estado funcione bien”.
“Auditan comedores pero no investigan (la cripto estafa) $Libra y las cosas que hace van en un muy mal rumbo”, explicó y agregó que “el electorado tiene dudas de Milei por la realidad que hoy está lastimando a la gente”.
Villarruel desactivó la “herencia” de despachos antes del recambio y quitó un trofeo a senadoresPolítica15/09/2025
La vicepresidenta y titular de la Cámara alta quiere que los 24 legisladores -sin importar reelección- entreguen todo el mobiliario antes del 10 de diciembre.
El Gobierno formalizó la vuelta del Ministerio del Interior y la asunción de Lisandro CatalánPolítica15/09/2025
Si bien el flamante titular de la cartera ya trabajaba codo a codo con Guillermo Francos, este lunes Milei le tomará juramento. El funcionario es parte de la nueva mesa federal política.
El Presidente participará del encuentro a las 9.30 en Casa Rosada y luego asistirá a la jura de Lisandro Catalán como ministro del Interior.
Senado se alista para rechazar el veto a los ATN
El proyecto fue impulsado por los mandatarios provinciales y recibió 56 votos afirmativos en el recinto.
El presidente de Carbap, Ignacio Kovarsky dijo que las prioridades están ligadas a las necesidades cotidianas. “Si no responde a la mayoría, pierde”, sentenció.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Triduo del Milagro en Salta 2025: tres días de fe y esperanza
El Triduo del Milagro en Salta se celebra del 13 al 15 de septiembre con miles de peregrinos, misas, procesiones y la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad.
Camino de fe: Salta celebra el Día Provincial del Peregrino
Cada 14 de septiembre se homenajea a los miles de fieles que recorren rutas y senderos para participar de la festividad del Milagro. La fecha fue instituida por ley.
Feriados de 2026: el Gobierno definió la nueva norma para los fines de semana largosArgentina14/09/2025
El Gobierno, a través del Decreto 614/2025, estableció nuevas reglas para feriados trasladables facultando a Jefatura de Gabinete a definir traslados.