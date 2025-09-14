Tras la renuncia de Vaccari, ¿quién será el nuevo técnico de Independiente?

La vuelta de Russo al banco de Boca: ovación en Rosario y el emotivo gesto de CentralDeportes14/09/2025
El DT dirigió su primer partido tras recibir el alta médica y el Gigante de Arroyito lo recibió con cariño por su paso por el club.
El “Rojo” comenzó la búsqueda del nuevo director técnico que se hará cargo del primer equipo con el objetivo de revertir el duro presente que atraviesa el club.Deportes14/09/2025
Independiente comenzó la búsqueda de un nuevo director técnico luego de la renuncia de Julio Vaccari tras la derrota del pasado sábado ante Banfield por 1-0 en el Torneo Clausura y tanto la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez como Gustavo Quinteros serían los principales apuntados.
El ciclo del ahora ex DT del Rojo tuvo un gran desempeño a fines del 2024 y durante el primer semestre del 2025. Sin embargo, en la segunda mitad del año, el equipo quedó afuera de la Copa Sudamericana, Copa Argentina y todavía no logró sumar de a tres en el campeonato local después de ocho fechas.
En principio, quien asumirá el cargo como interino será Carlos Matheu, entrenador de la Reserva de la institución, y dirigirá la práctica del lunes mientras la Comisión Directiva cierra al reemplazante del oriundo de Máximo Paz con paso por el banco de Defensa y Justicia.
Los primeros nombres que surgieron fueron la dupla Orsi – Gómez, campeones con Platense del Torneo Apertura 2024 tras vencer 1-0 a Huracán en la final. Actualmente, ambos se encuentran sin equipo y serían del gusto de la dirigencia del conjunto de Avellaneda.
Por otro lado, también apareció Gustavo Quinteros como opción, quien se encuentra sin trabajo desde abril luego de su flojo paso por Gremio de Brasil, pero habiendo logrado formar un gran equipo en Vélez Sarsfield en 2024.
No obstante, el sondeo de los “Diablos Rojos” no sería el único ya que recientemente rechazó a Colo-Colo de Chile y tanto la selección de Perú como la de Chile, tras la finalización de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 -torneo al que ninguno de los dos combinados logró clasificar-, estarían interesadas en hacerse con los servicios del “Profesor”.
Con información de Noticias Argentinas
El DT dirigió su primer partido tras recibir el alta médica y el Gigante de Arroyito lo recibió con cariño por su paso por el club.
El equipo del español Josep Guardiola superó sin problemas a su máximo rival.
Bud es el nuevo campeón indiscutido de los supermedianos, tras una victoria de antología en Las Vegas. Se impuso por decisión unánime sobre el mexicano.
Con el liderazgo en juego y la Copa Libertadores en el horizonte, el "Pincha" cayó frente al "Millonario" en el Estadio Uno.
Zeballos y Molteni fueron los encargados de liquidar la serie con un gran triunfo en el dobles.
Si logra estar entre los primeros seis, evita compartir grupo con potencias como Nueva Zelanda, Irlanda, Sudáfrica, Francia e Inglaterra, que ocupan los primeros cinco lugares del escalafón mundial por el momento.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El Triduo del Milagro en Salta se celebra del 13 al 15 de septiembre con miles de peregrinos, misas, procesiones y la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad.
El Gobernador recibió al ministro del Interior Lisandro Catalán y reclamó el cumplimiento de acuerdos firmados en 2024, defendiendo la autonomía provincial con un mensaje de igualdad.
En el Día del Peregrino se espera el arribo de la mayor cantidad de delegaciones a la Catedral Basílica. Desde distintas localidades salteñas y de provincias vecinas, miles de fieles ingresan a la ciudad para participar de las celebraciones.