Juan Pablo Linares asumió como concejal capitalino

Ingresa al Concejo Deliberante en reemplazo de Martín del Frari. Guadalupe Biella era quién debía asumir la banca, pero también renunció a ella. Cabe destacar que Del Frari renunció para competir por la Defensoría del Pueblo.

Salta10/09/2025

linares

En la sesión ordinaria del Concejo Deliberante capitalino, los ediles aceptaron la incorporación de Juan Pablo Linares para ocupar la banca que dejara bacante Martín del Frari. 

Cabe destacar que, si bien era Guadalupe Biella quien debía asumir el reemplazo, la joven renunció a la posibilidad, por lo que Linares – que la sucedía en la lista – tomo posesión de la banca. 

La situación llega luego de que Martín del Frari renunciara al Concejo para poder competir por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

