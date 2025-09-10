Juan Pablo Linares asumió como concejal capitalino

En la sesión ordinaria del Concejo Deliberante capitalino, los ediles aceptaron la incorporación de Juan Pablo Linares para ocupar la banca que dejara bacante Martín del Frari.

Cabe destacar que, si bien era Guadalupe Biella quien debía asumir el reemplazo, la joven renunció a la posibilidad, por lo que Linares – que la sucedía en la lista – tomo posesión de la banca.

La situación llega luego de que Martín del Frari renunciara al Concejo para poder competir por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.