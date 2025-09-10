Juan Pablo Linares asumió como concejal capitalino

Milagro 2025: Vaqueros invita a participar de la peregrinación a la Catedral
Será este domingo 14, en la previa a la Fiesta del Milagro. Partirán desde la Parroquia de Nuestra Señora de Aparecida a las 18 horas.
Ingresa al Concejo Deliberante en reemplazo de Martín del Frari. Guadalupe Biella era quién debía asumir la banca, pero también renunció a ella. Cabe destacar que Del Frari renunció para competir por la Defensoría del Pueblo.
En la sesión ordinaria del Concejo Deliberante capitalino, los ediles aceptaron la incorporación de Juan Pablo Linares para ocupar la banca que dejara bacante Martín del Frari.
Cabe destacar que, si bien era Guadalupe Biella quien debía asumir el reemplazo, la joven renunció a la posibilidad, por lo que Linares – que la sucedía en la lista – tomo posesión de la banca.
La situación llega luego de que Martín del Frari renunciara al Concejo para poder competir por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.
Se trata de la implementación de corredores seguros para que las columnas que llegan desde distintos puntos del interior lo hagan sin dificultades. Habrá cortes, retenciones parciales y desvíos.
Durante el recorrido del local, las heces de roedores vivos y muertos, estaban en el depósito, salón de ventas, debajo de heladera exhibidora y dentro de cámara de frío.
El grupo de, ahora, 23 ciclistas, se acerca a la Capital, después de haber sorteado fríos extremos y jornadas completas de hasta 130 km seguidos. Esperan llegar el viernes a la Catedral.
Conmovido, Alejandro Tolaba relató en Aries que camina desde Santa Victoria Oeste para agradecer al Señor y la Virgen del Milagro por la sanación de su madre.
Los comerciantes reclamaron por soluciones antes los problemas que se presentaron tanto en seguridad como infraestructura en la manzana D de la feria.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
La Cámara de Diputados salteña dio media sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo para reformar el Código. Se destacó el acompañamiento del Colegio de Abogados y el de Magistrados.
El titular del Ente Regulador, Carlos Saravia, denunció que la falta de ejecución de fondos internacionales por parte del Gobierno Nacional afecta proyectos clave como el PERMER, destinados a mejorar la provisión eléctrica en 200 escuelas rurales.