Quintela advirtió por la deuda: “El problema más grave es la interna con las letras del Tesoro”

ANMAT prohibió un queso crema, un suplemento dietario y dispositivos médicos sin registroArgentina10/09/2025
La medida, publicada en el Boletín Oficial, alcanza a productos alimenticios y médicos sin aval sanitario.
El gobernador de La Rioja alertó sobre la compleja situación económica del país y sostuvo que, además del endeudamiento con el FMI, existe un problema creciente con la deuda interna.Argentina10/09/2025
Por Aries, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, advirtió que Argentina atraviesa una coyuntura crítica marcada tanto por la deuda externa como por la interna.
“El problema más grave también, creo yo, es la deuda interna que tenemos producto del trabajo con las letras del Tesoro”, señaló. Según el mandatario, esta situación se suma al endeudamiento externo con los acreedores internacionales y, en particular, con el Fondo Monetario Internacional.
Quintela recordó que la deuda con el FMI fue “contraída por el gobierno de Mauricio Macri y profundizada por la actual administración”, y diferenció la política de los gobiernos peronistas: “El peronismo no endeuda, desendeuda al país y genera un pago de la deuda social que tenemos con los argentinos”.
El mandatario riojano insistió en que el panorama económico es mucho más grave de lo que se percibe y que la continuidad de la política actual “no ofrece salida para el pueblo argentino”.
El vocero presidencial aseguró que el Presidente dará detalles del proyecto de ingresos y gastos del Estado.
La mayoría de los sectores presentaron bajas y el comercio encadena varios meses sin capacidad de repunte, en lo cual influye la incertidumbre económica.
Las instituciones que acceden a la tarifa diferencial de energía deberán revalidar su beneficio para conservarlo
Horacio Marín, presidente de la petrolera, dio detalles de la hoja de ruta del “Argentina LNG” durante su participación en Gastech 2025 que se celebra en Milán. La competitividad de Vaca Muerta y el blindaje de las inversiones.
El avión transporta a 16 argentinos. El retorno tiene lugar en un contexto de fuertes políticas migratorias ejecutadas por el republicano.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
El licenciado Felipe Medina analizó en Aries la canonización de Carlo Acutis y cuestionó a quienes aún sostienen que internet es “la puerta del demonio”.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
La Cámara de Diputados salteña dio media sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo para reformar el Código. Se destacó el acompañamiento del Colegio de Abogados y el de Magistrados.