Quintela advirtió por la deuda: “El problema más grave es la interna con las letras del Tesoro”

Por Aries, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, advirtió que Argentina atraviesa una coyuntura crítica marcada tanto por la deuda externa como por la interna.

“El problema más grave también, creo yo, es la deuda interna que tenemos producto del trabajo con las letras del Tesoro”, señaló. Según el mandatario, esta situación se suma al endeudamiento externo con los acreedores internacionales y, en particular, con el Fondo Monetario Internacional.

Quintela recordó que la deuda con el FMI fue “contraída por el gobierno de Mauricio Macri y profundizada por la actual administración”, y diferenció la política de los gobiernos peronistas: “El peronismo no endeuda, desendeuda al país y genera un pago de la deuda social que tenemos con los argentinos”.

El mandatario riojano insistió en que el panorama económico es mucho más grave de lo que se percibe y que la continuidad de la política actual “no ofrece salida para el pueblo argentino”.