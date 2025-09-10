Quintela advirtió por la deuda: “El problema más grave es la interna con las letras del Tesoro”

El gobernador de La Rioja alertó sobre la compleja situación económica del país y sostuvo que, además del endeudamiento con el FMI, existe un problema creciente con la deuda interna.

Argentina10/09/2025

1744988250726

Por Aries, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, advirtió que Argentina atraviesa una coyuntura crítica marcada tanto por la deuda externa como por la interna.

“El problema más grave también, creo yo, es la deuda interna que tenemos producto del trabajo con las letras del Tesoro”, señaló. Según el mandatario, esta situación se suma al endeudamiento externo con los acreedores internacionales y, en particular, con el Fondo Monetario Internacional.

1757436895Quintela: “Más temprano que tarde este gobierno se tendrá que retirar del poder”

Quintela recordó que la deuda con el FMI fue “contraída por el gobierno de Mauricio Macri y profundizada por la actual administración”, y diferenció la política de los gobiernos peronistas: “El peronismo no endeuda, desendeuda al país y genera un pago de la deuda social que tenemos con los argentinos”.

El mandatario riojano insistió en que el panorama económico es mucho más grave de lo que se percibe y que la continuidad de la política actual “no ofrece salida para el pueblo argentino”.

Te puede interesar
Lo más visto
4616-turismo-durante-el-milagro-en-salta

Milagro Salteño: Cronograma de las peregrinaciones

Sociedad10/09/2025

Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail