Milei se reúne con su mesa política y busca contener la interna tras la derrota electoral

El presidente Javier Milei encabezará la mesa política nacional este martes, a las 9.30, en Casa Rosada. La primera reunión se da tras la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires, que quedó 13 puntos abajo de Fuerza Patria.

Del encuentro participarán Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni. Según fuentes de Presidencia, es la primera vez que el jefe de Estado se pone al frente de la estrategia política de su propia gestión. De ser una persona que delegaba esos asuntos en su hermana y en el asesor presidencial, pasó a ser él quien tiene el mando.

“Se lo pedía todo el mundo. Creemos que es una manera de que baje la tensión de la interna”, explicó una fuente de Balcarce 50. La disputa entre la secretaria general de la Presidencia y el líder de la agrupación de Las Fuerzas del Cielo venía incomodando en el Ejecutivo.

La postura se replicó durante todo el lunes. El pedido de los funcionarios cercanos a Milei fue terminar con las diferencias y enfocarse en las elecciones nacionales. “Milei es el único que puede frenar esto”, aclararon en la sede del Ejecutivo.

Más allá de eso, el jefe de Estado no alejó a los Menem de su hermana. El presidente de la Cámara de Diputados estará en la mesa, no así su primo Lule, la mano derecha de Karina para los armados nacionales.

Cabe destacar que esta mesa política ya existió en otros momentos, al inicio de la gestión. No obstante, de un momento a otro dejó de funcionar, sin motivo aparente.

Las otras dos mesas políticas que armó Javier Milei

El comunicado de Manuel Adorni, que confirmó la mesa política nacional, también dio a conocer la creación de otros dos grupos de trabajo.

Entre ellos figuran la mesa política de provincia de Buenos Aires y la de los gobernadores.

Se espera que la primera también se reúna este martes, por la tarde. Aunque el vocero no lo confirmó, es probable que Sebastián Pareja (encargado de armar las listas en PBA) se encuentre allí, como también Lule Menem y Cristian Ritondo.

Por último, aún no hubo un llamado a los gobernadores para que se encuentren con Guillermo Francos, el jefe de Gabinete. Todo indica que será dentro del corto plazo, para reanudar los lazos entre la Casa Rosada y las provincias.

En los últimos debates legislativos, el oficialismo evitó alianzas con los bloques provinciales y se enfrentó a importantes derrotas. Entre las más recientes aparecen la media sanción a la ley que modifica el régimen de los DNU y la insistencia con la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La decisión de Javier Milei busca ordenar a su equipo y poner a cada funcionario en su lugar. Es decir, que cada uno se enfoque en una tarea para lograr llegar a octubre con una gestión fortalecida.

