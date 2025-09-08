Será este martes a partir de las 10 horas. Se realizará una misa en el recinto.
Construyen una nueva caminería interna en la rotonda del Peregrino
El objetivo de la obra es brindar más comodidad a los creyentes que ingresen al predio para encender y depositar las velas en las imágenes en honor a los Santos Patronos Tutelares de la ciudad.Salta08/09/2025
En el marco de la fiesta del Milagro, la Municipalidad construye una caminería interna dentro del predio de la rotonda del Peregrino, también conocida como la rotonda de Limache.
Se trata de un sector para el ingreso al predio y un circuito hasta donde se encuentran las imágenes a gran escala del Señor y la Virgen del Milagro.
El objetivo de la obra es brindar mayor comodidad a los peregrinos que circulen por la avenida Ex Combatientes de Malvinas y deseen entrar a la rotonda por el sector este de la misma.
Una vez dentro, los creyentes podrán circular por la caminería interna y colocar las ofrendas o las tradicionales velas a los pies de las imágenes que se encuentren en el sector oeste de la rotonda.
Según informaron, los trabajos se están llevando a cabo con recursos propios y personal municipal de la Planta Hormigonera. A la vez que aclararon que la obra está prevista que sea utilizada en ocasiones especiales y no para un uso cotidiano debido a la constante circulación de vehículos.
Sáenz: “El gobierno nacional terminó siendo paloma de iglesia, cagó a todos los fieles”
El gobernador Gustavo Sáenz analizó en Aries el impacto electoral en Buenos Aires y cuestionó duramente al gobierno nacional por haber atacado a sus aliados y desatender al interior.
La Policía Vial controló más de 8300 vehículos en la provincia y detectó 1005 infractores a las normativas viales. Se practicaron también más de 5100 test de alcoholemia.
Nuevo aumento de los combustibles en Salta tras las elecciones en Bs. As.
Tras la aplastante derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de Buenos Aires, el precio del combustible subió. En Salta, las estaciones de servicio ya muestran los nuevos precios.
Sitepsa denunció persecución del Ministerio de Educación: “nos quieren descabezar”
La secretaria general del gremio advirtió que la retirada de licencias gremiales y los descuentos salariales buscan limitar la libre sindicalización y el derecho a huelga.
Feria del Milagro tendrá cobertura policial las 24 horas
El director de Seguridad de la Policía de Salta, Luis Daniel Ríos, detalló en Aries el operativo previsto en el Parque San Martín durante la Feria del Milagro.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Elecciones Buenos Aires: Los primeros resultados estarán a partir de las 21 horas
Las elecciones en la provincia de Buenos Aires se pusieron en marcha. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, votó en La Plata y afirmó que se esperan resultados preliminares desde las 21 horas.
Brainrot y la estrella del Conicet, los inesperados protagonistas de las elecciones bonaerensesArgentina07/09/2025
Los memes de las redes sociales no tardaron en hacerse presentes durante las legislativas en la provincia de Buenos Aires.
Derrota de LLA: Sáenz instó a Milei a escuchar el mensaje de las urnas con "grandeza y humildad"
El gobernador Gustavo Sáenz llamó al Gobierno nacional a escuchar el mensaje de las urnas y remarcó que no hay futuro posible desde los discursos de odio.