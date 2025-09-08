El gobernador bonaerense logró una victoria contundente frente a LLA y el PRO, y empieza a proyectarse hacia 2027 con un rol protagónico dentro del peronismo.
Milei reúne a su Gabinete en la Casa Rosada tras la derrota en Buenos Aires
El Presidente convocó a ministros y secretarios para rediseñar la estrategia rumbo a las elecciones de octubre, luego del revés electoral frente al peronismo.Política08/09/2025
El presidente Javier Milei mantendrá una reunión de Gabinete este lunes por la mañana junto a todos sus ministros y sus secretarios presidenciales. Esta cumbre se celebrará en la Casa Rosada tras la derrota en las elecciones bonaerenses. El objetivo estará puesto en repensar la estrategia de cara a los comicios de octubre, que son clave para que el Ejecutivo alcance la representación necesaria en el Congreso para poder impulsar sin tantos impedimentos las reformas que propone.
Las elecciones de este domingo arrojaron un contundente triunfo a favor del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Con más del 47% de los votos, Fuerza Patria mantuvo todas las bancas que puso en juego en la Cámara de Diputados y en el Senado, y además sumó más escaños. Este fue un resultado adverso para La Libertad Avanza, que perdió por más de 13 puntos, lo que significó un duro golpe para el oficialismo nacional, puesto que esperaban que los comicios funcionen a modo de termómetro social, tal como sucedió con las elecciones en CABA.
“Sin dudas en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota y si alguien quiere reconstruir lo que hay que hacer es aceptar los resultados, hemos tenido un revés electoral”, dijo en un tono autocrítico el jefe de Estado.
El Presidente estuvo acompañado por algunos de los integrantes de su Gabinete, con quienes se abrazó arriba del escenario y con los cuales mantendrá una reunión este lunes en la Casa Rosada. Fuentes oficiales le confirmaron a Infobae que tendrá lugar alrededor de las 09.30. Se cree que el objetivo será repensar la estrategia a un mes de las elecciones nacionales.
Junto a él subieron el vocero Manuel Adorni, y los ministros Patricia Bullrich, Mario Lugones, Luis Petri, Federico Sturzenegger y Mariano Cúneo Libarona. Además, estuvieron en el escenario el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador político, Sebastián Pareja.
“Vamos a corregir todo aquello en lo que nos hayamos equivocado”, aseguró Milei, que tras las semanas turbulentas que afrontó el Gobierno y que podrían haber marcado el rumbo de las elecciones.
Para Milei queda abierto el desafío de cara a la última gran contienda electoral de este año, las legislativas nacionales. “Es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre que vienen las nacionales”, afirmó.
“También quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cuál fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, se va a redoblar”, dijo el Presidente y aseguró: “Vamos a mantener el equilibrio fiscal, el esquema cambiario, la política de desregulación, la de Capital Humano, Defensa, vamos a seguir luchando contra la inseguridad, haciendo reformas en el plano del andamiaje legal, el trabajo fuerte que hace el ministro Lugones”.
“Vamos a seguir manteniendo nuestra posición en el mundo, estando del lado del bien. No se retrocede ni un milímetro, el rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar”, insistió. De esta manera, reiteró: “No estamos dispuestos a entregar un modelo que tomó la tasa de inflación a 200% y la llevó a 20%. No estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza”.
“Si hemos cometido errores desde lo político, los vamos a corregir y vamos a trabajar para ser mejores”, concluyó.
