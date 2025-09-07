Donald Trump amenaza con atacar al Cartel de los Soles en Venezuela: “Ya verán”

Tras el hundimiento de una lancha venezolana supuestamente cargada de droga en el Caribe sur, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este domingo con atacar al Cartel de los Soles en territorio de Venezuela.

El mandatario republicano fue abordado este domingo por la prensa antes de abordar el helicóptero presidencial en los jardines de la Casa Blanca. En ese momento, un periodista le preguntó si consideraba atacar a los carteles del narcotráfico en Venezuela.

“Ya verán”, respondió Trump, citado por el portal venezolano La Patilla.

Washington desplegó ocho barcos militares, 1200 misiles y un submarino en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela para combatir al tráfico de drogas que lleva adelante el Cartel de los Soles liderado, según la Casa Blanca, por el presidente Nicolás Maduro.

