Estados Unidos presentó una nueva propuesta de cese el fuego.
Donald Trump amenaza con atacar al Cartel de los Soles en Venezuela: “Ya verán”
El Pentágono suma fuerzas en la región para combatir el narcotráfico.El Mundo07/09/2025
Tras el hundimiento de una lancha venezolana supuestamente cargada de droga en el Caribe sur, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este domingo con atacar al Cartel de los Soles en territorio de Venezuela.
El mandatario republicano fue abordado este domingo por la prensa antes de abordar el helicóptero presidencial en los jardines de la Casa Blanca. En ese momento, un periodista le preguntó si consideraba atacar a los carteles del narcotráfico en Venezuela.
“Ya verán”, respondió Trump, citado por el portal venezolano La Patilla.
Washington desplegó ocho barcos militares, 1200 misiles y un submarino en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela para combatir al tráfico de drogas que lleva adelante el Cartel de los Soles liderado, según la Casa Blanca, por el presidente Nicolás Maduro.
Con información de TN
Según Scott Bessent, Washington planea coordinar con la Unión Europea un nuevo paquete de sanciones, que afectaría a países que compren crudo ruso.
Los líderes europeos cuestionaron la intención de Putin de lograr la paz luego del bombardeo que afectó a Kiev, Odesa, Zaporiyia, Kremenchuk y Dnipropetrovsk.
Este 7 de septiembre, en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre presidió la celebración Eucarística con el rito de canonización de los Beatos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati.
El Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis, el "santo patrono de Internet"
El Papa León XIV canonizó este domingo a Carlo Acutis, el joven italiano conocido como el "Santo Patrono de Internet". La ceremonia, muy esperada, se realizó junto con la canonización de Pier Giorgio Frassati.
Kristin Cabot, la mujer captada en la Kiss Cam junto al entonces CEO de Astronomer, presentó la demanda semanas después del video viral.
El 'Millonario' y la 'Academia' se medirán en la próxima instancia, en un duelo con sabor especial. Será el reencuentro de Maxi Salas con su ex equipo.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Elecciones Buenos Aires: Los primeros resultados estarán a partir de las 21 horas
Las elecciones en la provincia de Buenos Aires se pusieron en marcha. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, votó en La Plata y afirmó que se esperan resultados preliminares desde las 21 horas.
Escribieron "3%" en el padrón del Instituto Pedro Poveda, en Vicente López. La provocación se da en medio del escándalo por los audios de Spagnuolo.
Participaron miembros de la Escuela de Cadetes, de la Escuela de Suboficiales y de la Escuela de Entrenamiento que partieron esta tarde desde sus respectivas instituciones hacia la Catedral Basílica.