Cafayate será sede del 2° Encuentro Regional de Luthería: talleres, exposición y venta de instrumentos

Cafayate se prepara para recibir a luthiers, músicos, estudiantes y público en general en el 2º Encuentro Regional de Luthería que tendrá lugar los días 5 y 6 de septiembre en la Escuela de Luthería y el Museo de la Vid y el Vino. El objetivo es revalorizar el oficio, visibilizar a sus protagonistas y consolidar a la provincia como motor de producción artesanal.

“La idea es acercar a grandes maestros del país, que puedan venir a compartir sus conocimientos, su forma de trabajar, charlar qué es lo que hace cada uno en su taller, cómo puede resolver ciertos problemas, y así compartir todo lo que uno sabe”, expresó en Aries Ángel Aguirre, Docente y Coordinador de la Tecnicatura Superior en Lutheria.

La Escuela de Música de Cafayate, es una de las dos instituciones públicas que existen en el país –junto con la de Tucumán- que enseñan el oficio artesanal dedicado a la construcción, reparación y restauración de instrumentos musicales.

“Aunque sabemos que en Salta la guitarra es principal, el violín es más al norte y los vientos a la parte andina, no hay un número exacto, pero en cada zona donde hay un instrumento siempre hay alguien o una familia que se dedica al mantenimiento, a la construcción, y en este caso, con la escuela institucionalizada, podemos recopilar esa información y compartirla con los estudiantes”, expresó.

Finalmente, Aguirre señaló que, si bien los instrumentos de fábrica son necesarios para aprender a tocar un instrumento, por el bajo precio, en la proyección profesional de la carrera musical, un intérprete “necesita un instrumento que acompañe su crecimiento y ahí entramos los artesanos, los luthier, para dar la solución al músico, para que tenga el sonido que él busca”.

El Encuentro contará con talleres específicos para luthería como puesta a punto de violín o fabricación de tapas de guitarra, pero también prepara un espacio para el público en general con talleres sobre la construcción de instrumentos, sin límite de edad; un festival de cierre; y alumnos de la Escuela de Música local, realizarán la puesta a punto de instrumentos de los asistentes.