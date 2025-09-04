Cafayate será sede del 2° Encuentro Regional de Luthería: talleres, exposición y venta de instrumentos

Se realizará los días 5 y 6 de septiembre en el Museo de la Vid y el Vino y en la Escuela de Luthería, una de las dos instituciones públicas que existen en el país y enseñan el oficio. “Donde hay un instrumento siempre hay quien se dedica al mantenimiento y su construcción”, señalaron.

Salta04/09/2025

499523045_9783387821789753_4909529305747975762_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_eui2=AeG

Cafayate se prepara para recibir a luthiers, músicos, estudiantes y público en general en el 2º Encuentro Regional de Luthería que tendrá lugar los días 5 y 6 de septiembre en la Escuela de Luthería y el Museo de la Vid y el Vino. El objetivo es revalorizar el oficio, visibilizar a sus protagonistas y consolidar a la provincia como motor de producción artesanal.

“La idea es acercar a grandes maestros del país, que puedan venir a compartir sus conocimientos, su forma de trabajar, charlar qué es lo que hace cada uno en su taller, cómo puede resolver ciertos problemas, y así compartir todo lo que uno sabe”, expresó en Aries Ángel Aguirre, Docente y Coordinador de la Tecnicatura Superior en Lutheria.

La Escuela de Música de Cafayate, es una de las dos instituciones públicas que existen en el país –junto con la de Tucumán- que enseñan el oficio artesanal dedicado a la construcción, reparación y restauración de instrumentos musicales.

“Aunque sabemos que en Salta la guitarra es principal, el violín es más al norte y los vientos a la parte andina, no hay un número exacto, pero en cada zona donde hay un instrumento siempre hay alguien o una familia que se dedica al mantenimiento, a la construcción, y en este caso, con la escuela institucionalizada, podemos recopilar esa información y compartirla con los estudiantes”, expresó.

Finalmente, Aguirre señaló que, si bien  los instrumentos de fábrica son necesarios para aprender a tocar un instrumento, por el bajo precio, en la proyección profesional de la carrera musical, un intérprete “necesita un instrumento que acompañe su crecimiento y ahí entramos los artesanos, los luthier, para dar la solución al músico, para que tenga el sonido que él busca”.

El Encuentro contará con talleres específicos para luthería como puesta a punto de violín o fabricación de tapas de guitarra, pero también prepara un espacio para el público en general con talleres sobre la construcción de instrumentos, sin límite de edad; un festival de cierre; y alumnos de la Escuela de Música local, realizarán la puesta a punto de instrumentos de los asistentes.

Te puede interesar
2520

El Senado estableció la fecha de fundación de Tartagal

Salta04/09/2025

El cuerpo legislativo dio media sanción al proyecto que establece el 25 de septiembre como el día de la fundación de la ciudad. Por tradición, se la celebraba el 13 de junio en consonancia con el día de San Antonio, patrono del lugar.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail