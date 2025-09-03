Es una inversión privada que tendrá capacidad para más de 4000 personas. “Es un espacio que fortalecerá la gran riqueza cultural que tiene Salta”, se remarcó en la reunión entre el mandatario, el cantautor y el intendente de San Lorenzo.
Diagramaron el paso de las peregrinaciones en la zona de la obra del Plan Vial Zona Sur
Los diversos grupos podrán ingresar por la rotonda de Santa Ana y circular por la nueva calzada de la av. Ex Combatientes. En tanto que, los camiones o camionetas de apoyo deberán hacerlo por los desvíos. Asimismo, habrá zonas demarcadas para la asistencia que deseen brindar los vecinos de la ciudad.Salta03/09/2025
En vistas a la fiesta del Milagro que se vivirá en pocos días más, la Municipalidad diagramó un operativo especial para que las peregrinaciones que lleguen por el sur de la ciudad puedan hacerlo de manera normal por la avenida Ex Combatientes de Malvinas, teniendo que cuenta que se encuentra en desarrollo la obra del Plan Vial Zona Sur.
Gastón Viola, secretario de Obras Públicas, manifestó que “estamos trabajando de manera conjunta con diversas áreas involucradas en lo que será fiesta del Milagro porque queremos que el ingreso de las peregrinaciones sea de manera segura y directa al centro de la ciudad”.
“Por ello, y en particular, los grupos que ingresen por Santa Ana podrán hacerlo de manera normal por la calzada de la avenida Ex Combatientes de Malvinas, donde estamos desarrollando el Plan Vial Zona Sur, pero para prevenir algún tipo de daño o riesgo en la obra de recuperación de la calzada, vamos a realizar desvíos para los camiones y camionetas que suelen acompañar a las peregrinaciones; que podrán hacerlo a través de vías alternativas debidamente señalizadas”, detalló Viola.
A su vez, se dispondrán de zonas seguras y demarcadas donde se podrán apostar los vecinos que quieran colaborar con las distintas peregrinaciones que circulen por dicha avenida.
Es importante destacar que, para los días que comiencen a ingresar los peregrinos, las maquinarias serán guardadas en los galpones para prevenir riesgos en el paso de la gente y los vehículos de apoyo.
Inicia la construcción de la autopista del Valle de Lerma y el canal colector pluvialSalta03/09/2025
El gobernador Sáenz dará inicio formal a la obra que tiene un plazo de ejecución estimado en 36 meses y un presupuesto oficial de $162.950 millones.
Adultos mayores tendrán un 50% de descuento en la renovación de la Licencia de ConducirSalta03/09/2025
El trámite, además, será más simple y rápido a partir de ahora. Se podrá iniciar desde la página web, o directamente con el DNI y la última licencia en el CEL de calle Santa Fe 545.
Acción de amparo para personas con discapacidad: “Se estableció un sistema que no fue el más eficiente”Salta03/09/2025
El fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina, brindó detalles sobre la presentación de una acción de amparo contra el Estado Nacional y ANDIS por la suspensión de pensiones por invalidez. Se formalizaría entre el viernes 5 y lunes 8 de septiembre.
Persecución en Salta: Decomisaron droga, hoja de coca y cigarrillos de contrabando
Gendarmería Nacional realizó dos importantes procedimientos en el río Bermejo, cerca de la ciudad de Orán. Los operativos culminaron con el secuestro de más de 3.800 kilos de hoja de coca, 7 kilos de cocaína y miles de atados de cigarrillos.
Salta presentará un amparo para personas con discapacidad
El gobernador Gustavo Sáenz instruyó al Fiscal de Estado a presentar una acción de amparo contra el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por la suspensión de pensiones por invalidez.
La Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción al proyecto que prevé la realización de campañas de concientización sobre la violencia digital o telemática, en la mayoría de los casos, teniendo a mujeres como víctimas.
El Presidente de la Cámara cruzó al diputado libertario por acercarse – muy ofuscado – al atril de presidencia para reclamar una acción que consideró injusta. “Tómese un Rivotril y siéntese en su lugar, no lo veo bien”, sostuvo Amat.
El presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, Daniel Romano, advirtió sobre la caída del consumo que lleva a muchas panaderías a reducir su horario de producción. “Hoy una medialuna o una factura se torna casi prohibitivo”, señaló.
Violencia de género en Salta: más de 3.600 personas fueron asistidas en el primer semestre del añoSalta02/09/2025
Los números se desprenden del informe semestral 2025 del servicio de asistencia provincial. El informe revela el 35% de las personas asistidas manifestó haber sufrido violencia psicológica, y un 24%, violencia física.
Tartagalense seleccionado entre 90.000 aspirantes para una beca en Reino Unido
El expresidente de la Cámara de Empresarios de Tartagal será uno de los pocos seleccionados en todo el mundo y, tras su capacitación, apunta a aplicar Inteligencia Artificial en el país.