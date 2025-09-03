“Falta poco para que Venezuela sea libre”: el mensaje de María Corina Machado

En medio de tensiones entre el gobierno de Venezuela y el de Estados Unidos, la líder opositora María Corina Machado se refirió este martes a una posible salida de Nicolás Maduro y el chavismo del poder en el país caribeño. Lo hizo a través de un video que se proyectó en un acto organizado en la Ciudad de Panamá.

En la actualidad, Corina Machado está en la clandestinidad en Venezuela. Su mensaje, en medio del acto “Venezuela, memoria y justicia”, se produce en un contexto en el que distintos referentes opositores dejaron el país bajo amenazas o fueron detenidos durante el último año.

“Sabemos que los días de esa organización criminal están contados”

Luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, la tensión entre opositores y el gobierno de Nicolás Maduro escaló a niveles que no se vieron previamente en el país. Tras los comicios, Corina Machado encabezó a los referentes que declararon fraude electoral. Mientras que el chavismo aún no presentó pruebas sobre la victoria que se atribuye.

En el video, de acuerdo con información de AFP, Corina Machado indicó que “falta poco para que Venezuela sea libre, la preparación de ese momento no se para ni un segundo y nada puede detener a un pueblo que ya decidió ser libre (y) vivir en democracia”.

A lo anterior, agregó: “Cada día que pasa se cierra y cierra el cerco que los demócratas de Occidente le han impuesto al cartel narcoterrorista que todavía sigue en Miraflores (sede del gobierno venezolano)”. En relación son su seguridad, dijo: “Por más que intenten amenazarnos, sabemos que los días de esa organización criminal están contados”.

