Henderson Donante Parra estaba prófugo desde 2023 y es acusado de narcotráfico, financiamiento del terrorismo y tráfico de armas.
“Falta poco para que Venezuela sea libre”: el mensaje de María Corina Machado
La opositora formó parte de un evento en Ciudad de Panamá, a través de un video. Edmundo González Urrutia también fue parte de la actividad y dijo que los venezolanos deben prepararse “para un tiempo de transición”.El Mundo03/09/2025
En medio de tensiones entre el gobierno de Venezuela y el de Estados Unidos, la líder opositora María Corina Machado se refirió este martes a una posible salida de Nicolás Maduro y el chavismo del poder en el país caribeño. Lo hizo a través de un video que se proyectó en un acto organizado en la Ciudad de Panamá.
En la actualidad, Corina Machado está en la clandestinidad en Venezuela. Su mensaje, en medio del acto “Venezuela, memoria y justicia”, se produce en un contexto en el que distintos referentes opositores dejaron el país bajo amenazas o fueron detenidos durante el último año.
“Sabemos que los días de esa organización criminal están contados”
Luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, la tensión entre opositores y el gobierno de Nicolás Maduro escaló a niveles que no se vieron previamente en el país. Tras los comicios, Corina Machado encabezó a los referentes que declararon fraude electoral. Mientras que el chavismo aún no presentó pruebas sobre la victoria que se atribuye.
En el video, de acuerdo con información de AFP, Corina Machado indicó que “falta poco para que Venezuela sea libre, la preparación de ese momento no se para ni un segundo y nada puede detener a un pueblo que ya decidió ser libre (y) vivir en democracia”.
A lo anterior, agregó: “Cada día que pasa se cierra y cierra el cerco que los demócratas de Occidente le han impuesto al cartel narcoterrorista que todavía sigue en Miraflores (sede del gobierno venezolano)”. En relación son su seguridad, dijo: “Por más que intenten amenazarnos, sabemos que los días de esa organización criminal están contados”.
Con información de TN
El gobierno de Nicolás Maduro denuncia que el video difundido por Donald Trump, presuntamente de un operativo antidrogas, habría sido creado con inteligencia artificial.
La Casa Blanca combina medidas militares, económicas y simbólicas en su estrategia contra Venezuela; expertos cuestionan la eficacia de la táctica.
YPF: la jueza Preska rechazó un planteo de la Argentina y le pidió que entregue información sobre sus bienesEl Mundo02/09/2025
La magistrada de Nueva York denegó un planteo del Gobierno que buscaba limitar el “discovery” sobre los activos del Estado.
GREAT Trust, el plan inmobiliario con el que Trump quiere convertir en negocio el genocidio en GazaEl Mundo02/09/2025
Los proyectos de la Administración Trump para la Franja de Gaza incluyen un fideicomiso liderado por EEUU durante diez años y prebendas para inversores inmobiliarios.
Las autoridades de Rusia aseguraron este martes que Moscú y Washington planificaron una nueva ronda de contactos a nivel de ministerios de Exteriores para abordar la guerra en Ucrania.
Nuevo golpe al bolsillo: suben los combustibles en Salta
La Super quedó en $1.441, la Infinia en $1.661 y el Diésel 500 en $1.485. Este nuevo aumento es de 1,7% respecto a los valores registrados en agosto.
Un booster sísmico explotó y mató a un operario: Apuntan contra YPF
La explosión generó alarma por la presencia de otros dispositivos en la zona. Las autoridades investigan si se cumplieron las normas de seguridad en el trabajo.
“Hoy no hay caña, ni agua, ni pescado”: el comedor de la Parroquia de Vaqueros casi duplicó la asistencia en relación a 2024
La Parroquia Nuestra Señora de Aparecida en Vaqueros entrega 185 raciones diarias de comida. El Padre Martín Farfán pidió no juzgar a quienes llegan y llamó a sumar ayuda.
La Justicia responsabilizó a la institución de Parque Patricios en su carácter de empleador.
El Presidente de la Cámara cruzó al diputado libertario por acercarse – muy ofuscado – al atril de presidencia para reclamar una acción que consideró injusta. “Tómese un Rivotril y siéntese en su lugar, no lo veo bien”, sostuvo Amat.