La opositora formó parte de un evento en Ciudad de Panamá, a través de un video. Edmundo González Urrutia también fue parte de la actividad y dijo que los venezolanos deben prepararse “para un tiempo de transición”.
Arrestaron en Colombia a uno de los criminales más buscados del Tren de Aragua
Henderson Donante Parra estaba prófugo desde 2023 y es acusado de narcotráfico, financiamiento del terrorismo y tráfico de armas.El Mundo03/09/2025
El principal financista del clan narco conocido como el "Tren de Aragua" fue detenido este martes en la localidad de Cúcuta, Colombia, casi en el límite con Venezuela.
Se trata de Henderson Donante Parra, conocido en el mundo de la delincuencia por sus siglas HD, quien fue detenido en un operativo en conjunto entre Interpol y la Policía de Colombia.
Donante Parra había escapado del penal de Tocorón hace casi dos años junto a un grupo de 41 presos que estaban el Centro Penitenciario de Aragua.
Desde su fuga, el financista de la organización terrorista era buscado con una alerta roja de Interpol en 196 países.
Su detención se concretó este martes por la tarde, casi en simultáneo con un anuncio estadounidense de que se había llevado adelante un “ataque letal” contra una barcaza que transportaba drogas. Aquel episodio provocó la muerte de las once personas que iban en el navío.
El director de la Policía colombiana, el mayor general Carlos Triana Beltrán, detalló el arresto como “un logro en el avance en el desmantelamiento del Tren de Aragua", un grupo criminal que en febrero de este año había sido declarado “organización terrorista” por el gobierno argentino.
Triana Beltrán explicó que Henderson Donante “era el principal articulador logístico y financiero de la organización en las fronteras de Colombia y Ecuador”.
“También era el responsable del tráfico de armas y municiones para fortalecer células terroristas y canalizador de recursos ilícitos mediante extorsión, contrabando y operaciones transfronterizas", agregó.
Según informó la prensa colombiana, Dorante Parra logró escapar en 2023 del penal de Tocorón junto a 41 detenidos, entre los cuales se encontraba el jefe máximo del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “El Niño Guerrero”, quien sigue prófugo.
HD y Guerrero Flores fueron acusados por la justicia por los delitos de narcotráfico, financiamiento del terrorismo, tráfico de armas y asociación ilícita.
De la operación para capturar a HD participaron la Policía Nacional de Colombia, la Oficina Central Nacional de Interpol y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Henderson Ernesto Dorante Parra fue calificado como "uno de los más peligrosos criminales de esta organización terrorista transnacional" por las autoridades policiales colombianas.
Según los investigadores, el financista del Tren de Aragua se había escondido en Cúcuta durante seis meses y portaba documentos falsos para evadir los controles.
Con información de TN
El gobierno de Nicolás Maduro denuncia que el video difundido por Donald Trump, presuntamente de un operativo antidrogas, habría sido creado con inteligencia artificial.
La Casa Blanca combina medidas militares, económicas y simbólicas en su estrategia contra Venezuela; expertos cuestionan la eficacia de la táctica.
YPF: la jueza Preska rechazó un planteo de la Argentina y le pidió que entregue información sobre sus bienesEl Mundo02/09/2025
La magistrada de Nueva York denegó un planteo del Gobierno que buscaba limitar el “discovery” sobre los activos del Estado.
GREAT Trust, el plan inmobiliario con el que Trump quiere convertir en negocio el genocidio en GazaEl Mundo02/09/2025
Los proyectos de la Administración Trump para la Franja de Gaza incluyen un fideicomiso liderado por EEUU durante diez años y prebendas para inversores inmobiliarios.
Las autoridades de Rusia aseguraron este martes que Moscú y Washington planificaron una nueva ronda de contactos a nivel de ministerios de Exteriores para abordar la guerra en Ucrania.
Nuevo golpe al bolsillo: suben los combustibles en Salta
La Super quedó en $1.441, la Infinia en $1.661 y el Diésel 500 en $1.485. Este nuevo aumento es de 1,7% respecto a los valores registrados en agosto.
Un booster sísmico explotó y mató a un operario: Apuntan contra YPF
La explosión generó alarma por la presencia de otros dispositivos en la zona. Las autoridades investigan si se cumplieron las normas de seguridad en el trabajo.
“Hoy no hay caña, ni agua, ni pescado”: el comedor de la Parroquia de Vaqueros casi duplicó la asistencia en relación a 2024
La Parroquia Nuestra Señora de Aparecida en Vaqueros entrega 185 raciones diarias de comida. El Padre Martín Farfán pidió no juzgar a quienes llegan y llamó a sumar ayuda.
La Justicia responsabilizó a la institución de Parque Patricios en su carácter de empleador.
El Presidente de la Cámara cruzó al diputado libertario por acercarse – muy ofuscado – al atril de presidencia para reclamar una acción que consideró injusta. “Tómese un Rivotril y siéntese en su lugar, no lo veo bien”, sostuvo Amat.