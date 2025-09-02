Dos hombres a la cárcel por robar caños de gas en barrios salteños

El abogado Gregorio Dalbón presentó la denuncia tras el pedido de allanamiento a medios y domicilios de periodistas, acusando a la ministra de intentar censurar información sobre Karina Milei.
La condena se dictó en el contexto de un juicio abreviado realizado durante una audiencia flexible y multipropósito del Plan de Oralidad.
El 1 de junio de 2025, durante un patrullaje preventivo en inmediaciones de calles Carrión y Medeiro, personal policial observó a dos hombres consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga. En la persecución, uno de ellos arrojó una bolsa blanca que contenía 17 caños de cobre con fuerte olor a gas natural. Una vez demorados, se les secuestró una sierra metálica y un hierro de construcción.
Ese mismo día, un vecino de barrio Ceferino había denunciado la sustracción de un caño de cobre de su medidor de gas y del timbre inalámbrico de su domicilio.
Ambos sujetos fueron condenados a tres meses de prisión efectiva como coautores del delito de robo simple. La jueza Norma Beatriz Vera ordenó su inmediato traslado a la Unidad Carcelaria 1. Uno de los imputados, de 42 años, fue declarado reincidente por quinta vez. El otro, de 38 años, por segunda vez.
La condena se dictó en el contexto de un juicio abreviado realizado durante una audiencia flexible y multipropósito del Plan de Oralidad. Intervinieron el fiscal penal 5, Esteban Martearena y la defensora oficial penal 8, María Cecilia Martínez.
El Poder Judicial de Salta oficializó la conformación del tribunal de juicio que tendrá a su cargo el caso del femicidio ocurrido en 2023 en El Tipal.
Enfrentada ahora a los libertarios, la legisladora recibió mensajes anónimos de madrugada por Telegram; “ojo Marcela”, fue uno de los textos, que consideró intimidantes.
El legislador de Unión por la Patria denunció al jefe de Gabinete, quien lo acusó de estar participando en una maniobra para desestabilizar al Gobierno Nacional.
A más de siete años del brutal crimen ocurrido en Vaqueros, la defensa solicitó postergar las audiencias y el Poder Judicial confirmó que se haría el desde el 16 de septiembre.
La Justicia falló a favor de un colegio privado en una demanda por daños y perjuicios de una familia.
El senador provincial aseguró que el diputado justificó fallos judiciales que beneficiaron a una tabacalera y causaron pérdidas millonarias a ARCA.
El Gobierno presentó una denuncia penal por los audios que se conocieron con una voz que pertenecería a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y que podrían haber sido grabados en la Casa Rosada.
El Gobierno confirmó este lunes el traslado del feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural del domingo 12 de octubre al viernes 10 de octubre, con lo que habrá un fin de semana largo de tres días.
La medida de la Municipalidad de Salta alcanza al traslado de personas con discapacidad, en rehabilitación, tratamiento médico, terapias de recuperación y asistencia a centros educativos. La exención es anual, del 100% y puede renovarse. El trámite se realiza en el CCM y las oficinas de Rentas 25 de Mayo 846.
La Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron cómo se trabajará durante la celebración del Milagro. Además acrodaron la modalidad laboral para el Día del Empleado de Comercio.