Dos hombres a la cárcel por robar caños de gas en barrios salteños

El 1 de junio de 2025, durante un patrullaje preventivo en inmediaciones de calles Carrión y Medeiro, personal policial observó a dos hombres consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga. En la persecución, uno de ellos arrojó una bolsa blanca que contenía 17 caños de cobre con fuerte olor a gas natural. Una vez demorados, se les secuestró una sierra metálica y un hierro de construcción.

Ese mismo día, un vecino de barrio Ceferino había denunciado la sustracción de un caño de cobre de su medidor de gas y del timbre inalámbrico de su domicilio.

Ambos sujetos fueron condenados a tres meses de prisión efectiva como coautores del delito de robo simple. La jueza Norma Beatriz Vera ordenó su inmediato traslado a la Unidad Carcelaria 1. Uno de los imputados, de 42 años, fue declarado reincidente por quinta vez. El otro, de 38 años, por segunda vez.

La condena se dictó en el contexto de un juicio abreviado realizado durante una audiencia flexible y multipropósito del Plan de Oralidad. Intervinieron el fiscal penal 5, Esteban Martearena y la defensora oficial penal 8, María Cecilia Martínez.