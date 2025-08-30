Tensión en el Caribe: Un buque de guerra de EEUU cruzó el Canal de Panamá rumbo a Venezuela

El buque lanzamisiles estadounidense USS Lake Erie cruzó este viernes el canal de Panamá desde el Pacífico hacia el Caribe, en el marco de un operativo militar que Estados Unidos despliega cerca de las costas de Venezuela.

El imponente crucero, identificado con el número 70 en su casco, pasó por la esclusa de Pedro Miguel cerca de las 21:30 (hora local) y continuó su travesía de 80 kilómetros hacia el Atlántico, un recorrido que suele demandar unas ocho horas.

Un cruce que no pasó desapercibido

El Lake Erie permaneció los dos días previos amarrado en el puerto de Rodman, en la entrada pacífica del canal. Su paso no solo fue seguido por periodistas, sino que también sorprendió a varias familias que se acercaron al mirador de Pedro Miguel.

“No sabía que iba a pasar el buque. Llegamos por casualidad y lo encontramos. Quedé sorprendido”, contó Alfredo Cedeño, un técnico en salud de 32 años que estaba con su familia y no dudó en sacar fotos del crucero con su celular.

El trasfondo: máxima tensión entre Washington y Caracas

El cruce del USS Lake Erie se da en un contexto de fuerte tensión. Estados Unidos acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar un cartel de drogas y ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

En los próximos días, tres buques lanzamisiles estadounidenses tienen previsto posicionarse en aguas internacionales cerca del límite con Venezuela, en lo que Washington presenta como operaciones contra el narcotráfico internacional.

Como respuesta, Caracas anunció el despliegue de 15.000 efectivos de seguridad en la frontera con Colombia y el patrullaje de sus aguas territoriales con drones y buques de la Armada. Además, Maduro asegura contar con 4,5 millones de milicianos para enfrentar las “amenazas” de Estados Unidos, aunque especialistas ponen en duda esa cifra.

Los detalles del USS Lake Erie

El Lake Erie es un buque de guerra de 173 metros de eslora y 10 de manga, con un desplazamiento de 9.800 toneladas. Tiene su base en el puerto de San Diego, California.

El paso del crucero estadounidense por el canal de Panamá se produce en un momento clave, con la región en vilo ante el despliegue militar y la escalada de declaraciones cruzadas entre Washington y Caracas.

Con información de TN