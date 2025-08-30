El piloto argentino largará decimosexto en la carrera principal del Gran Premio de Países Bajos. "Ellos saben lo que hacen. Cuando tenés un auto adelante a 2 segundos, perdés mucha carga y se siente mucho", dijo.
River buscará seguir siendo líder en el Torneo Clausura ante San Martín de San Juan
El partido tendrá lugar en el estadio Monumental desde las 19.15 horas del domingo. El Millonario, con equipo alternativo.Deportes30/08/2025
River, líder con 12 puntos, recibirá este domingo a San Martín de San Juan en el marco de la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se disputará en el estadio Monumental de Núñez desde las 19.15 horas, con el arbitraje de Darío Herrera mientras que Germán Delfino estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.
El equipo del entrenador Marcelo Gallardo viene de vencer 4-3 en los penales a Unión de Santa Fe, el pasado jueves en Mendoza tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, por los octavos de final de la Copa Argentina. El ´Millonario´ no estuvo a la altura del encuentro, llegó a los penales por imprecisión del ´Tatengue´ y, nuevamente como contra Libertad de Paraguay en Copa Libertadores, el arquero Franco Armani volvió a salvarlo del papelón.
En relación con lo que fue esta trabajada victoria por penales ante Unión, el director técnico solo mantendría como titular a un solo jugador ante San Martín de San Juan: el arquero Armani y el defensor Lautaro Rivero. A estos dos se le pueden sumar Lucas Martínez Quarta y el colombiano Kevin Castaño que pelean un lugar con el chileno Paulo Diaz y Juan Cruz Meza, respectivamente.
Por su parte, el equipo de Leandro Romagnoli viene de ganarle 1-0 a Gimnasia La Plata, el pasado sábado en condición de local, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura. Si bien los cuyanos se encuentran dentro de los puestos de playoffs con ocho puntos, los ojos de los sanjuaninos están puestos en la tabla anual y la de promedios donde se encuentran últimos en ambas.
Para este partido ante Boca, el entrenador ex San Lorenzo repetiría el mismo equipo que le ganó al ´Lobo´ con el gol de Marco Iacobellis.
Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro
Torneo Clausura de la Liga Profesional - Grupo B - Séptima fecha
River Plate vs San Martín de San Juan
Estadio: Monumental, Buenos Aires.
Árbitro: Darío Herrera.
VAR: Germán Delfino.
Horario: 19.15 TV: TNT Sports.
River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Matías Galarza, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño o Juan Cruz Meza; Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Caseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Pablo García, Nicolás Watson, Marco Iacobellis, Sebastián González, Santiago Salle; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
Con información de Noticias Argentinas
Tras terminar último en la práctica libre de este sábado, el argentino no pudo pasar a la segunda sesión de clasificación.
Clásico de Avellaneda: Se confirmó la fecha y horario del Racing vs. IndependienteDeportes30/08/2025
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
"Tendríamos que haber obtenido más de lo que obtuvimos", dijo el entrenador, en relación a la calidad del plantel que conduce.
El partido tendrá lugar en el estadio José Maria Minella desde las 14.30 horas del domingo.
El número uno del mundo habló sobre el partido ante Juan Martín del Potro en los Juegos de Río y cómo transformó ese dolor en motivación.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
Cada 29 de agosto se conmemora el nacimiento de Juan Bautista Alberdi y el aporte de los abogados al Estado de Derecho y la sociedad.
Aguas del Norte garantiza agua potable en el Milagrito y festividad del Milagro
Camiones cisterna y puestos de hidratación se desplegaron en Salta para que peregrinos y vecinos no falten a la hidratación durante los eventos religiosos.
Vuelos al exterior: un nuevo riesgo para el turismo nacional
La expansión de vuelos internacionales desde provincias argentinas genera entusiasmo, pero también preocupación: la conectividad aérea interna queda relegada, afectando el turismo local y las economías regionales.
Tras el escándalo de los audios, aparecen grabaciones de Karina Milei en una reunión privadaPolítica29/08/2025
La secretaria general de Presidencia ya había sido mencionada en otras grabaciones, pero aún no se había escuchado material adjudicado a ella sino sólo a Diego Spagnuolo.