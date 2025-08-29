Las Fuerzas de Defensa de Israel explicaron que suspendieron las pausas diurnas en los combates. Sólo uno de los rehenes está identificado y Netanyahu recalcó la intención de la vuelta de "todos, vivos o muertos".
A pesar de las intenciones de Trump, se demora la reunión entre Putin y Zelenski
El mandatario estadounidense continúa con la idea de reunir a los dos bandos en guerra, a pesar de la advertencia del presidente francés, Emmanuel Macron, quien dijo que "Putin está jugando con Trump" por no confirmar la reunión.El Mundo29/08/2025
La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump sigue trabajando para concertar una reunión de paz entre los líderes de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodimir Zelenski. "El presidente Trump y su equipo de seguridad nacional siguen comprometidos con los funcionarios de Rusia y de Ucrania para realizar un encuentro bilateral que ponga fin a las matanzas y la guerra", declaró una fuente de la Casa Blanca que pidió el anonimato.
Por su parte, el mandatario francés Emmanuel Macron expresó su esperanza de que pueda haber una reunión bilateral, pero advirtió que si el jefe de Estado ruso no se reúne con Zelenski de aquí al lunes, "eso querrá decir que el presidente Putin está jugando con Trump".
Luego de reunirse con Putin en Alaska, a principios de mes, y de recibir a Zelenski y varios líderes europeos en la Casa Blanca la semana pasada, Trump dijo que intenta un encuentro entre los dirigentes de Rusia y Ucrania. Pero hasta ahora Moscú ha eludido concretar esa cita.
Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, desestimó este viernes la idea de que Trump pueda ser burlado por Putin. "Ningún presidente en la historia ha hecho más avances en la causa de la paz", dijo Miller. "Está trabajando denodadamente para terminar con las matanzas, y eso es algo que todos en el mundo deberían celebrar".
En agosto se registraron 46.000 parados más que el mes anterior, alcanzando niveles no vistos desde 2015. La debilidad económica sigue golpeando al mercado laboral.
La Corte Interamericana confirmó que tiene jurisdicción sobre crímenes en VenezuelaEl Mundo29/08/2025
El caso Polichacao marca un precedente clave al establecer que el país nunca dejó de estar sometido a la Convención Americana desde 1977.
Huevos retirados del mercado en California y Nevada están vinculados a la infección que afectó a 14 estados, con 18 hospitalizaciones confirmadas.
Entre ellos está Ilan Weiss, asesinado durante el ataque al kibutz Be’eri; Netanyahu asegura que la campaña para liberar a todos los cautivos continúa.
La organización advierte que los casos verificados de niños y adolescentes forzados a integrarse a grupos armados crecieron un 700% en el primer trimestre de 2025.
Fiore anunció concursos para supervisores y directores tras años sin llamados
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
El viernes 29 de agosto será día inhábil en los tribunales salteños, en conmemoración del Día del Abogado, establecido como feriado judicial desde 1967.
Cada 29 de agosto se conmemora el nacimiento de Juan Bautista Alberdi y el aporte de los abogados al Estado de Derecho y la sociedad.
Defensor del Pueblo: Tres fuera de carrera y cuatro objeciones a un mismo postulante
La Comisión del Concejo Deliberante inició el análisis de las postulaciones. Se registraron impugnaciones y presentaciones fuera de término.