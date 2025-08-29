Israel declaró Gaza como "zona de combate" y recuperó los cuerpos de dos rehenes

Israel declaró el viernes que la ciudad más grande de Gaza es una "zona de combate peligrosa" y recuperó los restos de dos rehenes más. A la par, su ejército lanzaba las "fases iniciales" de una ofensiva planificada que suscitó la condena internacional.

El ejército explicó que suspendió las pausas diurnas en los combates, que habían permitido la entrada de alimentos y suministros de primera necesidad entre las 10 y 20. Además, reveló que recuperó los cuerpos de dos rehenes y prometió que con la nueva campaña encontraría más.

El cambio se produjo semanas después de que Israel revelara por primera vez sus planes para ampliar la ofensiva en la Ciudad de Gaza, donde se refugian cientos de miles de desplazados y se declaró una hambruna.

Mientras la ONU y demás grupos de ayuda condenaron la decisión israelí, la gente en la ciudad señaló que los ataques ya se estaban intensificando y la ayuda que recibían era insuficiente.

“Intensificaremos nuestros ataques hasta que recuperemos a todos los rehenes secuestrados y desmantelemos a Hamas”, declaró el portavoz del ejército israelí, Avichay Adraee.

El funcionario llevaba días instando a los palestinos en la Ciudad de Gaza a huir hacia el sur, apuntando que la evacuación era “inevitable”, aunque los grupos de ayuda advierten de importantes obstáculos. Algunos se niegan a irse mientras comienza el asalto.

Los dos rehenes corresponden a Ilan Weiss y otro cuyo nombre no se reveló, según AP. La campaña para el retorno de sus cuerpos continúa y el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró: "No descansaremos ni guardaremos silencio hasta que todos nuestros rehenes regresen a casa, tanto vivos como muertos".

Weiss, de 55 años, murió en el ataque al Kibutz Be'eri, una de las comunidades cercanas a Gaza que los militantes liderados por Hamas asaltaron el 7 de octubre.

Para las familias de los rehenes, la devolución de sus restos responde a una demanda central y supone un cierre, pero también es un recordatorio de los rehenes que permanecen en Gaza.

Gaza: ascienden a 315 las muertes por hambre en medio de los ataques de Israel

La crisis humanitaria en la Franja de Gaza alcanzó un punto crítico. Según datos difundidos este miércoles por las autoridades locales, controladas por Hamás, unas 315 personas murieron de hambre desde que comenzó la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

En las últimas 24 horas, se registraron diez nuevos fallecimientos por desnutrición, entre ellos dos niños. El Ministerio de Sanidad de Gaza informó en su cuenta de Telegram que, hasta la fecha, 119 menores figuran entre los muertos por desnutrición.

El comunicado subraya que la falta de alimentos se profundizó debido a los bloqueos impuestos por Israel, que restringieron severamente la entrada de ayuda humanitaria al enclave costero.

