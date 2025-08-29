En agosto se registraron 46.000 parados más que el mes anterior, alcanzando niveles no vistos desde 2015. La debilidad económica sigue golpeando al mercado laboral.
Israel declaró Gaza como "zona de combate" y recuperó los cuerpos de dos rehenes
Las Fuerzas de Defensa de Israel explicaron que suspendieron las pausas diurnas en los combates. Sólo uno de los rehenes está identificado y Netanyahu recalcó la intención de la vuelta de "todos, vivos o muertos".El Mundo29/08/2025
Israel declaró el viernes que la ciudad más grande de Gaza es una "zona de combate peligrosa" y recuperó los restos de dos rehenes más. A la par, su ejército lanzaba las "fases iniciales" de una ofensiva planificada que suscitó la condena internacional.
El ejército explicó que suspendió las pausas diurnas en los combates, que habían permitido la entrada de alimentos y suministros de primera necesidad entre las 10 y 20. Además, reveló que recuperó los cuerpos de dos rehenes y prometió que con la nueva campaña encontraría más.
El cambio se produjo semanas después de que Israel revelara por primera vez sus planes para ampliar la ofensiva en la Ciudad de Gaza, donde se refugian cientos de miles de desplazados y se declaró una hambruna.
Mientras la ONU y demás grupos de ayuda condenaron la decisión israelí, la gente en la ciudad señaló que los ataques ya se estaban intensificando y la ayuda que recibían era insuficiente.
“Intensificaremos nuestros ataques hasta que recuperemos a todos los rehenes secuestrados y desmantelemos a Hamas”, declaró el portavoz del ejército israelí, Avichay Adraee.
El funcionario llevaba días instando a los palestinos en la Ciudad de Gaza a huir hacia el sur, apuntando que la evacuación era “inevitable”, aunque los grupos de ayuda advierten de importantes obstáculos. Algunos se niegan a irse mientras comienza el asalto.
Los dos rehenes corresponden a Ilan Weiss y otro cuyo nombre no se reveló, según AP. La campaña para el retorno de sus cuerpos continúa y el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró: "No descansaremos ni guardaremos silencio hasta que todos nuestros rehenes regresen a casa, tanto vivos como muertos".
Weiss, de 55 años, murió en el ataque al Kibutz Be'eri, una de las comunidades cercanas a Gaza que los militantes liderados por Hamas asaltaron el 7 de octubre.
Para las familias de los rehenes, la devolución de sus restos responde a una demanda central y supone un cierre, pero también es un recordatorio de los rehenes que permanecen en Gaza.
Gaza: ascienden a 315 las muertes por hambre en medio de los ataques de Israel
La crisis humanitaria en la Franja de Gaza alcanzó un punto crítico. Según datos difundidos este miércoles por las autoridades locales, controladas por Hamás, unas 315 personas murieron de hambre desde que comenzó la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
En las últimas 24 horas, se registraron diez nuevos fallecimientos por desnutrición, entre ellos dos niños. El Ministerio de Sanidad de Gaza informó en su cuenta de Telegram que, hasta la fecha, 119 menores figuran entre los muertos por desnutrición.
El comunicado subraya que la falta de alimentos se profundizó debido a los bloqueos impuestos por Israel, que restringieron severamente la entrada de ayuda humanitaria al enclave costero.
Ámbito
La Corte Interamericana confirmó que tiene jurisdicción sobre crímenes en VenezuelaEl Mundo29/08/2025
El caso Polichacao marca un precedente clave al establecer que el país nunca dejó de estar sometido a la Convención Americana desde 1977.
Huevos retirados del mercado en California y Nevada están vinculados a la infección que afectó a 14 estados, con 18 hospitalizaciones confirmadas.
Entre ellos está Ilan Weiss, asesinado durante el ataque al kibutz Be’eri; Netanyahu asegura que la campaña para liberar a todos los cautivos continúa.
La organización advierte que los casos verificados de niños y adolescentes forzados a integrarse a grupos armados crecieron un 700% en el primer trimestre de 2025.
El Pentágono anunció la puesta en marcha de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial 401, destinada a proteger a civiles y tropas ante el creciente uso de drones en escenarios bélicos y estratégicos.
Fiore anunció concursos para supervisores y directores tras años sin llamados
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
Tras la renuncia de Del Frari, la negativa de Guada Biella, asumirá Linares
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.
Francia pide a sus hospitales que se preparen para la guerra, de aquí a marzo de 2026El Mundo28/08/2025
El ministerio de Salud envió una orden para que estén listos para recibir a miles de soldados heridos. El plan prevé un escenario en el que Francia será la retaguardia de un conflicto generalizado en Europa.
El viernes 29 de agosto será día inhábil en los tribunales salteños, en conmemoración del Día del Abogado, establecido como feriado judicial desde 1967.