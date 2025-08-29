El nuevo Mercado San Miguel presenta un 10% de avance de obra

En una mesa de trabajo ampliada conformada por los distintos organismos de respuesta ante emergencias se analizó el nuevo protocolo de intervención ante eventos naturales adversos y/o emergencias.
Desde la Municipalidad se informó que el 60% del viejo edificio ya fue desmantelado y que la nueva estructura presenta un avance de obra del 10%. Se colocaron los cimientos de lo que será el edificio que calle Urquiza.Salta29/08/2025
En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el coordinador del Área Centro de la Municipalidad, Pablo Sánchez, brindó detalles de los trabajos que se realizan en el Mercado San Miguel luego del incendio que destruyó el edificio casi por completo.
“Lo que estamos haciendo es desarmar la estructura que estaba colapsada”, indicó el funcionario.
Señaló que, entre los trabajos realizados esta semana, se desmanteló la caminería interna del subsuelo y el cielorraso; este espacio, explicó, si bien había sido acondicionado para albergar puesteros, representaba un verdadero peligro ya que, al ser originalmente un estacionamiento, no contaba con salidas de emergencia.
“Si había un incendio abajo, se moría todos porque eso no estaba preparado para los puesteros; bueno, se limpió todo”, aseguró Sánchez.
Concluyendo, el Coordinador informó que se terminó la excavación para los cimientos del edificio de dos plantas de calle Urquiza, mientras que la sección con salida a calle Ituzaingó será restaurada casi desde 0 y la que sale por Av. San Martín se acondicionará con mayor ventilación.
“Tenemos un 10% avance de obra”, finalizó.
Maratón de Hirpace: SAETA habilita el boleto gratuito para corredores
La actividad solidaria tendrá lugar este domingo 31 de agosto. El beneficio para los participantes regirá de 8 a 13 horas, informó la empresa.
Este sábado habrá cortes de calles y filtros de tránsito por el Milagro de los JóvenesSalta29/08/2025
La Municipalidad informó el esquema de operativos para garantizar la seguridad vial durante las ceremonias religiosas previstas en la Catedral.
Talleres, juegos y sorpresas en Plaza Güemes, Paseo Balcarce y Paseo de los Poetas, con atención especial a los más pequeños.
Por primera vez, el Milagrito de los Niños se realizó por la mañana
La convocatoria fue a partir de las nueve, por lo que se desplegará un amplio operativo de tránsito para resguardar la seguridad.
Fiore anunció concursos para supervisores y directores tras años sin llamados
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
Francia pide a sus hospitales que se preparen para la guerra, de aquí a marzo de 2026El Mundo28/08/2025
El ministerio de Salud envió una orden para que estén listos para recibir a miles de soldados heridos. El plan prevé un escenario en el que Francia será la retaguardia de un conflicto generalizado en Europa.
El viernes 29 de agosto será día inhábil en los tribunales salteños, en conmemoración del Día del Abogado, establecido como feriado judicial desde 1967.
Defensor del Pueblo: Tres fuera de carrera y cuatro objeciones a un mismo postulante
La Comisión del Concejo Deliberante inició el análisis de las postulaciones. Se registraron impugnaciones y presentaciones fuera de término.