El nuevo Mercado San Miguel presenta un 10% de avance de obra

Desde la Municipalidad se informó que el 60% del viejo edificio ya fue desmantelado y que la nueva estructura presenta un avance de obra del 10%. Se colocaron los cimientos de lo que será el edificio que calle Urquiza.

Salta29/08/2025

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el coordinador del Área Centro de la Municipalidad, Pablo Sánchez, brindó detalles de los trabajos que se realizan en el Mercado San Miguel luego del incendio que destruyó el edificio casi por completo. 

“Lo que estamos haciendo es desarmar la estructura que estaba colapsada”, indicó el funcionario.

Señaló que, entre los trabajos realizados esta semana, se desmanteló la caminería interna del subsuelo y el cielorraso; este espacio, explicó, si bien había sido acondicionado para albergar puesteros, representaba un verdadero peligro ya que, al ser originalmente un estacionamiento, no contaba con salidas de emergencia. 

“Si había un incendio abajo, se moría todos porque eso no estaba preparado para los puesteros; bueno, se limpió todo”, aseguró Sánchez.

Concluyendo, el Coordinador informó que se terminó la excavación para los cimientos del edificio de dos plantas de calle Urquiza, mientras que la sección con salida a calle Ituzaingó será restaurada casi desde 0 y la que sale por Av. San Martín se acondicionará con mayor ventilación. 

“Tenemos un 10% avance de obra”, finalizó.

