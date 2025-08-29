El BCRA impone nuevas restricciones para contener el dólar

A través de la comunicación “A” 8311, el Banco Central limita la subida de posiciones de dólares de los bancos el último día hábil de cada mes, mientras mantiene los topes actuales de la PGN.

Argentina29/08/2025

el-banco-central-termino-la-semana-con-un-rojo-de-V5TPSASBIRFD7PFI7TD27UMGFI

El Banco Central (BCRA) publicó este viernes una norma con la que busca contener la volatilidad en el precio del dólar. Lo hizo mediante la comunicación “A” 8311, que regula la Posición Global Neta de Moneda Extranjera (PGN).

La normativa tiene algunos puntos que entran en vigencia desde diciembre, pero lo que llamó la atención del mercado es la última parte de la comunicación, que rige desde ahora.

Ese punto establece que los bancos no pueden subir la posición de dólares contado positiva el último día hábil de cada mes. Aunque sí pueden bajarla.

Desde el BCRA aclararon que no se cambió el tope de la PGN, por lo que los bancos siguen habilitados a tener la misma cantidad de dólares. Además, resaltaron que la norma busca prevenir excesivas volatilidades en las posiciones de las entidades que puedan generar disrupciones en el mercado.

Con información de TN

