El BCRA impone nuevas restricciones para contener el dólar
A través de la comunicación “A” 8311, el Banco Central limita la subida de posiciones de dólares de los bancos el último día hábil de cada mes, mientras mantiene los topes actuales de la PGN.Argentina29/08/2025
El Banco Central (BCRA) publicó este viernes una norma con la que busca contener la volatilidad en el precio del dólar. Lo hizo mediante la comunicación “A” 8311, que regula la Posición Global Neta de Moneda Extranjera (PGN).
La normativa tiene algunos puntos que entran en vigencia desde diciembre, pero lo que llamó la atención del mercado es la última parte de la comunicación, que rige desde ahora.
Ese punto establece que los bancos no pueden subir la posición de dólares contado positiva el último día hábil de cada mes. Aunque sí pueden bajarla.
Desde el BCRA aclararon que no se cambió el tope de la PGN, por lo que los bancos siguen habilitados a tener la misma cantidad de dólares. Además, resaltaron que la norma busca prevenir excesivas volatilidades en las posiciones de las entidades que puedan generar disrupciones en el mercado.
El Gobierno no suspende las auditorías y baja pensiones por discapacidad sin justificaciónArgentina29/08/2025
Quejas de prestadores y testimonios alarmantes por auditorías, trato y quita del beneficio sin aviso. La situación se agrava en medio del escándalo de las coimas en la agencia.
El Gobierno oficializó aumentos en los impuestos a los combustibles desde septiembreArgentina29/08/2025
A través del Decreto 617/2025, el Ejecutivo dispuso que a partir del 1° de septiembre se aplicarán incrementos en los gravámenes sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, lo que impactará en los precios de la nafta y el gasoil.
De los más de 53.000 puestos de trabajo que se destruyeron, 16.886 pertenecen a empresas estatales y 31.114 personas en la Administración Pública Nacional.
Fiore anunció concursos para supervisores y directores tras años sin llamados
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
Tras la renuncia de Del Frari, la negativa de Guada Biella, asumirá Linares
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.
Francia pide a sus hospitales que se preparen para la guerra, de aquí a marzo de 2026El Mundo28/08/2025
El ministerio de Salud envió una orden para que estén listos para recibir a miles de soldados heridos. El plan prevé un escenario en el que Francia será la retaguardia de un conflicto generalizado en Europa.
El viernes 29 de agosto será día inhábil en los tribunales salteños, en conmemoración del Día del Abogado, establecido como feriado judicial desde 1967.