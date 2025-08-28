El nuevo esquema de feriados definió que la Jefatura de Gabinete tendrá la facultad de decidir los traslados. Podrán ser movidos al lunes siguiente o al viernes anterior.
Violencia en la Facultad de Derecho: brutal pelea entre agrupaciones libertarias y peronistas
Los estudiantes libertarios escracharon un afiche con Eva y Juan Perón que estaba en una de las paredes y los peronistas respondieron a las piñas. Capital Humano remarcó que la rectoría de la UBA "debe garantizar el normal funcionamiento" y está a cargo de la seguridad en la casa de estudios.Argentina28/08/2025
Estudiantes peronistas y libertarios de la Facultad de Derecho de la UBA, terminaron a las piñas por una pintada. Inicialmente, los seguidores de Javier Milei bajo la consigna "somos libres" pintaron una pared: escracharon con aerosol un afiche con la cara de Eva y Juan Perón de la militancia peronista. Además, vandalizaron una de las mesas partidarias.
En represalia, varios estudiantes peronistas comenzaron a increpar a los libertarios acusándolos del escrache al afiche y de la mesa vandalizada. Pero, lo que parecía que quedaba es una simple escaramuza de pocos con algunos empujones, empeoró. Y mucho.
La discusión se trasladó al hall de la facultad y el tono fue subiendo cada vez más hasta desatarse una batalla campal. Con la pelea totalmente desatada dentro del recinto, un grupo patoteril se sumó a las piñas.
Nuevo escándalo en la Facultad de Derecho de la UBA: estudiantes peronistas y libertarios se agarraron a las piñas por una pintada.— Claudio Savoia (@claudiosavoia) August 28, 2025
👉Los estudiantes libertarios "escracharon "un afiche con Eva y Juan Perón que estaba en una de las paredes y los peronistas respondieron a las… pic.twitter.com/C8ZT7hK14m
En ese marco, el Ministerio de Capital Humano anunció que la Subsecretaría de Políticas Universitarias se puso en contacto con las autoridades de la UBA dado que, recordó, el rector de esa universidad "debe garantizar el normal funcionamiento de esa casa de estudios".
En su comunicado de prensa, Capital Humano remarcó que "la seguridad e integridad física de los estudiantes dentro de las universidades es responsabilidad de sus rectores, en el marco de su autonomía".
Comunicado oficial. pic.twitter.com/9WDVnmlXmM— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) August 28, 2025
El vocero presidencial aseguró que está "llevando adelante las gestiones" para adquirir los derechos de transmisión, luego de que trascendiera que no se iba a licitar la televisación abierta.
A un año del inicio del proceso, el Ejecutivo extendió nuevamente el plazo para completar la reestructuración de la empresa estatal.
Más de 8,8 millones de trabajadores desempeñan empleos no registrados, mientras la creación de empleo formal sigue siendo limitada.
Las medidas de fuerza se habían iniciado el pasado viernes 22, continuó el domingo 24 y ayer martes, día en que, particularmente, hubo 15.000 pasajeros afectados solo de Aerolíneas Argentinas.
El presidente de Leasing Argentina, Ramiro Baré, destacó: “Se trata de un paso muy importante que mejora la competitividad del instrumento y amplía las posibilidades de acceso al financiamiento”.
Marocco adelantó que trabaja en la posibilidad de una nueva Reforma ConstitucionalPolítica27/08/2025
El Vicegobernador salteño anunció que trabaja con un grupo de asesores en una nueva Reforma de la Constitución; si bien no profundizó en la descripción de los cambios, adelantó que evalúa la supresión de las elecciones de medio término.
Fiore anunció concursos para supervisores y directores tras años sin llamados
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
La Justicia salteña trabaja en un protocolo para inteligencia artificial
El vicepresidente de la Corte de Justicia anunció que se creará un protocolo para el uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial. El objetivo es evitar “sesgos” y “alucinaciones”.
Tras la renuncia de Del Frari, la negativa de Guada Biella, asumirá Linares
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.