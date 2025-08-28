Violencia en la Facultad de Derecho: brutal pelea entre agrupaciones libertarias y peronistas

Estudiantes peronistas y libertarios de la Facultad de Derecho de la UBA, terminaron a las piñas por una pintada. Inicialmente, los seguidores de Javier Milei bajo la consigna "somos libres" pintaron una pared: escracharon con aerosol un afiche con la cara de Eva y Juan Perón de la militancia peronista. Además, vandalizaron una de las mesas partidarias.

En represalia, varios estudiantes peronistas comenzaron a increpar a los libertarios acusándolos del escrache al afiche y de la mesa vandalizada. Pero, lo que parecía que quedaba es una simple escaramuza de pocos con algunos empujones, empeoró. Y mucho.

La discusión se trasladó al hall de la facultad y el tono fue subiendo cada vez más hasta desatarse una batalla campal. Con la pelea totalmente desatada dentro del recinto, un grupo patoteril se sumó a las piñas.

Nuevo escándalo en la Facultad de Derecho de la UBA: estudiantes peronistas y libertarios se agarraron a las piñas por una pintada.



👉Los estudiantes libertarios "escracharon "un afiche con Eva y Juan Perón que estaba en una de las paredes y los peronistas respondieron a las… pic.twitter.com/C8ZT7hK14m — Claudio Savoia (@claudiosavoia) August 28, 2025

En ese marco, el Ministerio de Capital Humano anunció que la Subsecretaría de Políticas Universitarias se puso en contacto con las autoridades de la UBA dado que, recordó, el rector de esa universidad "debe garantizar el normal funcionamiento de esa casa de estudios".

En su comunicado de prensa, Capital Humano remarcó que "la seguridad e integridad física de los estudiantes dentro de las universidades es responsabilidad de sus rectores, en el marco de su autonomía".