El motivo por el que Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa tras el empate ante Lanús

Conmebol dará a conocer las decisiones del árbitro en vivo tras la revisión del VARDeportes26/08/2025
La Confederación Sudamericana anunció la nueva medida que se implementará a partir de la próxima ronda en las copas Libertadores y Sudamericana.
River derrotaba al "Granate" como visitante y se cortaba solo en la cima de su zona, hasta que el gol de Castillo le quitó el festejo. Tras el encuentro ante el elenco de Mauricio Pellegrino, el "Muñeco" evitó dialogar ante los medios en conferencia de prensa.Deportes26/08/2025
El gol de Gonzalo Montiel le daba un triunfo clave a River ante Lanús para quedar con 14 unidades en lo más alto de la Zona B. Sin embargo, el empate agónico del ex Gimnasia Rodrigo Castillo dejó al equipo de Marcelo Gallardo con una sola unidad en el Néstor Díaz Pérez.
Luego del partido en La Fortaleza, la palabra del DT millonario era esperada para conocer su testimonio y analisis de lo que dejó la acción de domingo en Lanús. Sin embargo, el “Muñeco” suspendió la conferencia de prensa.
La postura del oriundo de Merlo en la Fortaleza se debió al gran enojo y bronca tras el resultado final.
No es la primera ocasión que el coordinador evita el contacto con la prensa. En el pasado mes de febrero, el DT suspendió el encuentro con los periodistas tras el empate en el Monumental ante San Lorenzo por un cuadro febril. En abril hizo lo propio en la igualdad frente a Sarmiento en Junín ante un descontento con el funcionamiento del equipo.
Del mismo modo, el 10 de junio canceló la conferencia pautada antes del viaje a Estados Unidos para jugar el Mundial de Clubes, postergando las consultas ya sea sobre la salida de Franco Mastantuono al Real Madrid o los contactos con Cristiano Ronaldo.
El próximo domingo, desde las 16 h, Central Norte visitará a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la fecha 29 de la Primera Nacional. El clásico norteño no tendrá hinchas visitantes, de acuerdo a lo informado por la dirigencia del "lobo".
El "Millonario" quiere cortarse ante el "Grante", que sueña con arrebatarle la cima. El partido se disputará en el Estadio Néstor Díaz Pérez, este lunes, desde las 21.15.
Con goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, el Xeneize se impuso en La Bombonera y quedó a dos puntos de Barracas Central, único líder.
A través de un comunicado, el club afirmó que trabajan para que "cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde".
La derrota impidió que Gimnasia y Tiro acorte distancias con la cima de la tabla. En la próxima fecha recibe de local a Alvarado y deberá ganar para escalar posiciones.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
La nueva función permite que los enlaces de Instagram en WhatsApp muestren un ícono de autenticidad, confirmando que pertenecen al titular de la cuenta.
El dólar blue hoy lunes 25 de agosto sube $ 20 y se ofrece a $ 1345 para la compra y $ 1365 para la venta. El aumento se da en un escenario de mayor tensión política de cara a las elecciones legislativas.
Un sondeo de la encuestadora Proyección marca que el 75 por ciento está al tanto de las filtraciones. En ese marco, habrá nuevos vetos a las leyes que benefician al Garrahan y las universidades.