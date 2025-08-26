El motivo por el que Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa tras el empate ante Lanús

El gol de Gonzalo Montiel le daba un triunfo clave a River ante Lanús para quedar con 14 unidades en lo más alto de la Zona B. Sin embargo, el empate agónico del ex Gimnasia Rodrigo Castillo dejó al equipo de Marcelo Gallardo con una sola unidad en el Néstor Díaz Pérez.

Luego del partido en La Fortaleza, la palabra del DT millonario era esperada para conocer su testimonio y analisis de lo que dejó la acción de domingo en Lanús. Sin embargo, el “Muñeco” suspendió la conferencia de prensa.

La postura del oriundo de Merlo en la Fortaleza se debió al gran enojo y bronca tras el resultado final.

No es la primera ocasión que el coordinador evita el contacto con la prensa. En el pasado mes de febrero, el DT suspendió el encuentro con los periodistas tras el empate en el Monumental ante San Lorenzo por un cuadro febril. En abril hizo lo propio en la igualdad frente a Sarmiento en Junín ante un descontento con el funcionamiento del equipo.

Del mismo modo, el 10 de junio canceló la conferencia pautada antes del viaje a Estados Unidos para jugar el Mundial de Clubes, postergando las consultas ya sea sobre la salida de Franco Mastantuono al Real Madrid o los contactos con Cristiano Ronaldo.