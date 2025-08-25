“Estamos mucho mejor que en 2024”: realizan evaluaciones semestrales de la atención primaria en salud

Salud Pública avanza con las evaluaciones zonales de atención primaria, con el objetivo de monitorear el cumplimiento de metas e indicadores sanitarios correspondientes al primer semestre de 2025.

“Cada lugar es muy particular, porque tiene determinantes sociales, económicos, poblacionales, culturales, por eso trabajamos en zonas”, detalló la directora provincial de APS, Adriana Magdaleno, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Las primeras reuniones se realizaron en Metán, Rosario de Lerma, Iruya, Tartagal, y Pichanal, mientras que, en esta semana se prevé la evaluación de la zona sanitaria Centro, en Salta y, en Seclantás para el Alto Valle.

“En esta etapa del año deberíamos estar en un 50% o más del cumplimiento de los objetivos. Hay áreas que llegaron, otras que no, pero lo importante es tener la información clara para seguir mejorando”, indicó la funcionaria.

Durante los encuentros se presenta el avance de indicadores específicos evaluando controles de salud, esquemas de vacunación, nutrición, salud sexual y reproductiva, enfermedades crónicas no transmisibles (como diabetes, hipertensión y obesidad), tuberculosis y VIH, entre otros.

“Se evaluaron indicadores sanitarios 2024 y 2025, y estamos mucho mejor en el 2025, eso ya es un buen resultado para la zona norte también, trabajamos con UNICEF, con agencias internacionales, y es un trabajo interministerial”, detalló Magdaleno.

La funcionaria destacó que en el área de inmunizaciones también se evidenciaron progresos. Tras la caída de coberturas durante la pandemia, la provincia logró recuperar terreno, especialmente en vacunación de embarazadas.

“Salta ocupa los primeros lugares en vacunación de embarazadas a nivel nacional. Pero no nos conformamos: salimos a buscar a la gente, los citamos, los acompañamos. Necesitamos que la comunidad también se comprometa y asista a los controles, que cumplan con los turnos asignados”, finalizó.