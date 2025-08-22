Gallardo, luego de la clasificación ante Libertad de la oscuridad a la felicidad

En Núñez, River eliminó por penales a Libertad y se quedó con uno de los últimos cupos de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Al cabo de 90' de juego, y con la misma tensión que en la ida en Asunción, finalmente desde los doce pasos el “Millonario" se quedó con el boleto a la próxima ronda del torneo.

Culminado el partido, Marcelo Gallardo se expresó frente a los micrófonos y evaluó la tarea de sus dirigidos en el Estadio Monumental: “Arrancamos muy bien el partido, los primeros 30' hicimos lo que teníamos pensado hacer ante un rival que jugó un muy buen partido. Después del gol nuestro, a los 35' perdimos el control y el gol de pelota parada nos hizo daño".

“En el segundo tiempo la expulsión de Giuliano Galoppo nos cambia todo. Jugar con un hombre menos intentando seguir jugando igual, con el deseo de ganar nos hizo confundir. Así y todo creo que los jugadores, más allá de algunas equivocaciones, pusieron lo que tenían que poner. En los penales finalmente se nos da una para este lado", analizó.