Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Gallardo, luego de la clasificación ante Libertad de la oscuridad a la felicidad
El "Millonario" igualó con su par paraguayo en el Estadio Monumental y por penales sacó boleto a la próxima ronda. Luego del encuentro por Copa Libertadores, el DT rojiblanco brindó su testimonio y reflexión frente a los medios presentes en conferencia de prensa.22/08/2025
En Núñez, River eliminó por penales a Libertad y se quedó con uno de los últimos cupos de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Al cabo de 90' de juego, y con la misma tensión que en la ida en Asunción, finalmente desde los doce pasos el “Millonario" se quedó con el boleto a la próxima ronda del torneo.
Culminado el partido, Marcelo Gallardo se expresó frente a los micrófonos y evaluó la tarea de sus dirigidos en el Estadio Monumental: “Arrancamos muy bien el partido, los primeros 30' hicimos lo que teníamos pensado hacer ante un rival que jugó un muy buen partido. Después del gol nuestro, a los 35' perdimos el control y el gol de pelota parada nos hizo daño".
“En el segundo tiempo la expulsión de Giuliano Galoppo nos cambia todo. Jugar con un hombre menos intentando seguir jugando igual, con el deseo de ganar nos hizo confundir. Así y todo creo que los jugadores, más allá de algunas equivocaciones, pusieron lo que tenían que poner. En los penales finalmente se nos da una para este lado", analizó.
Alerta amarilla en Salta por vientos fuertes: Ráfagas de hasta los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.
Aumentan las quiebras personales en Salta: la mayoría son policías
Un fenómeno alarmante que preocupa a la Justicia. La jueza Victoria Ambrosini advirtió por Aries un panorama crudo del sobreendeudamiento en Salta y sus consecuencias.
Cornejo pidió que se investigue a los jueces que beneficiaron al ‘Señor del Tabaco’Política21/08/2025
El senador por Güemes celebró el último fallo de la Corte contra el empresario que adeuda 2000 millones de dólares en concepto de impuestos. Solicitó que se investigue el patrimonio de los jueces que lo beneficiaron a lo largo de los años.
Se verán afectadas distintas zonas de la provincia. El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que, además, se pronostican altas temperaturas.