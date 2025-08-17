El hecho ocurrió en un local de comidas situado en el barrio Crown Heights y hay un fuerte operativo en el lugar.
El ejército de Israel planea capturar Ciudad de Gaza y campos de refugiados
"Seguiremos atacando hasta la derrota decisiva" del grupo terrorista, dijo el gobierno.El Mundo17/08/2025
El ejército israelí "concentrará" sus operaciones en Ciudad de Gaza, en el norte del territorio palestino, para golpear "de manera decisiva" al movimiento terrorista palestino Hamás, anunció el jefe del Estado Mayor este domingo.
"Hoy aprobamos el plan para la próxima fase de la guerra", declaró el teniente general Eyal Zamir, citado en un comunicado del ejército durante una visita en la Franja de Gaza.
"Mantendremos el impulso de la operación" a gran escala anunciada a mediados de mayo por el ejército en el enclave palestino, afirmó el líder militar sobre el nuevo operativo en la urbe más grande del territorio, que Israel considera uno de los últimos bastiones del grupo islamista.
Tomar control de toda Gaza, la meta de Israel
"Seguiremos atacando hasta la derrota decisiva de Hamás, manteniendo siempre a los rehenes en el primer plano de nuestras preocupaciones", amenazó.
El plan para una ofensiva ampliada, aprobado por el gabinete de seguridad israelí a principios de este mes, prevé la captura de Ciudad de Gaza y los campos de refugiados centrales para desmantelar los bastiones restantes de Hamás en el territorio palestino, devastado por la guerra.
El objetivo es tomar el control de toda la Franja de Gaza, lo que podría requerir la reubicación de aproximadamente un millón de palestinos que se encuentran actualmente en el lugar.
Con información de afp/dpa
La embarcación transportaba más de 50 pasajeros hacia un mercado. Los accidentes de barco son frecuentes en las vías navegables mal reglamentadas de Nigeria a causa de la sobrecarga y el mantenimiento deficiente.
El 46% de los dispositivos vinculados a estas credenciales no cuenta con herramientas de seguridad instaladas.
Además dijo que hará cumplir el calendario del Tribunal Supremo Electoral y entregará la Presidencia al candidato ganador el 8 de noviembre de este año.
El Pontífice pidió que las negociaciones "vayan a buen fin" y subrayó que en el mundo es necesario “portar el fuego del amor y no el de las armas”.
Bolivia vota en medio de una crisis económica, sondeos anticipan un giro a la derechaEl Mundo17/08/2025
Más de 7,5 millones de bolivianos eligen presidente. El conservador Jorge Quiroga lidera las encuestas, que predicen una segunda vuelta electoral.
Elecciones en Bolivia: horarios, lugares y votantes habilitados en Salta
La votación se realizará de 8 a 16 horas en Salta capital y en puntos del interior; aproximadamente 2700 personas en Salta podrán participar .
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Deudas de millones y quiebra total: la reconocida cadena de comida rápida que se declaró en bancarrotaEl Mundo16/08/2025
Después de no poder afrontar sus obligaciones financieras, la empresa se tuvo que declarar en bancarrota.
Vientos de hasta 140 km/h: Alerta amarilla en Salta para este domingo 17 de agosto
El alerta abarca la Puna de Cafayate, San Carlos, San Antonio de los Cobres, La Poma, Molinos, Cachi y otros municipios aledaños, informó el SMN.
Sitepsa y autoconvocados suspenden el paro, aunque mantienen el plan de lucha
El gremio resolvió “reorganizarse por escuelas, elegir delegados y mantener una asamblea en estado permanente", precisó Victoria Cervera, en diálogo con Aries.