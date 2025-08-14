Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street caen hasta 11%

Los papeles que operan en el exterior anotan pérdidas, en un mal día para el mercado estadounidense. A nivel local, la gestión de Javier Milei enfrenta tensiones en el segmento de deuda en pesos.

Las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York anotan caídas superiores al 10%. Las mayores bajas son encabezadas por los papeles de las entidades bancarias como Supervielle, que baja 11,7%, y Galicia y Macro, que anotan retrocesos de 5,8% y 5%, respectivamente.

En cuanto a los bonos en dólares, la mayoría opera a la baja y el riesgo país se ubica en 722 puntos básicos. A nivel local, el índice líder de la Bolsa porteña, el S&P Merval, opera con un rojo de 5,4%.

Las fuertes caídas de los papeles argentinos se dan tras la licitación de deuda que realizó el Gobierno al renovar solo el 61% de los vencimientos. Este mediodía, el Banco Central y el Tesoro anunciaron medidas para aspirar parte de los pesos que quedaron libres tras la subasta.

Los analistas del mercado esperaban que la licitación no renovara el total de los vencimientos -que ascendían a $15 billones-, precisamente porque los bancos necesitaban pesos para cumplir con los encajes aumentados desde este mes.

Con respecto a las caídas de este jueves, el operador Gustavo Ber analizó: “Los inversores intentan interpretar -y evaluar las implicancias- de los sucesivos cambios en la estrategia financiera en busca de generar una normalización de las tasas“.

A nivel internacional, el clima no ayuda. Los principales índices de Wall Street cotizan con caídas de hasta 0,2% luego que un nuevo informe mostrara que la inflación mayorista de Estados Unidos se aceleró y llevó a los operadores a reducir las apuestas sobre un recorte de tasas de la Fed en septiembre.

Mercado cambiario: a cuánto cotizan el dólar oficial y los financieros este 14 de agosto

El dólar oficial baja $15 este jueves y se vende a $1310 en las pantallas del Banco Nación (BNA). El dólar mayorista opera a $1298.

Por su parte, los dólares financieros suben hasta 0,5%. El dólar MEP se negocia a $1324,73 y el contado con liquidación (CCL) a $1325,22.

En el mercado paralelo, el dólar blue opera a $1330, diez pesos por debajo del cierre previo.

Ber se refirió a la dinámica cambiaria, que se presenta con mayor estabilidad: “El dólar continúa calmo - a nivel mayorista ya cerca de los $1300 – a partir de las elevadas tasas reales que siguen alimentando apuestas de ‘carry’. Aún así, existen inquietudes respecto a cuál será su respuesta cuando las tasas vayan aflojando y así se pueda verse reducida la oferta de divisas, lo cual como contrapartida podría también sumar una habitual mayor dolarización electoral".

