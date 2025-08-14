Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street caen hasta 11%

El titular de la entidad empresaria remarcó que la recuperación debe sostenerse, pero señaló que el alto costo del crédito limita el crecimiento.
Los papeles que operan en el exterior anotan pérdidas, en un mal día para el mercado estadounidense. A nivel local, la gestión de Javier Milei enfrenta tensiones en el segmento de deuda en pesos.Economía14/08/2025
Las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York anotan caídas superiores al 10%. Las mayores bajas son encabezadas por los papeles de las entidades bancarias como Supervielle, que baja 11,7%, y Galicia y Macro, que anotan retrocesos de 5,8% y 5%, respectivamente.
En cuanto a los bonos en dólares, la mayoría opera a la baja y el riesgo país se ubica en 722 puntos básicos. A nivel local, el índice líder de la Bolsa porteña, el S&P Merval, opera con un rojo de 5,4%.
Las fuertes caídas de los papeles argentinos se dan tras la licitación de deuda que realizó el Gobierno al renovar solo el 61% de los vencimientos. Este mediodía, el Banco Central y el Tesoro anunciaron medidas para aspirar parte de los pesos que quedaron libres tras la subasta.
Los analistas del mercado esperaban que la licitación no renovara el total de los vencimientos -que ascendían a $15 billones-, precisamente porque los bancos necesitaban pesos para cumplir con los encajes aumentados desde este mes.
Con respecto a las caídas de este jueves, el operador Gustavo Ber analizó: “Los inversores intentan interpretar -y evaluar las implicancias- de los sucesivos cambios en la estrategia financiera en busca de generar una normalización de las tasas“.
A nivel internacional, el clima no ayuda. Los principales índices de Wall Street cotizan con caídas de hasta 0,2% luego que un nuevo informe mostrara que la inflación mayorista de Estados Unidos se aceleró y llevó a los operadores a reducir las apuestas sobre un recorte de tasas de la Fed en septiembre.
El dólar oficial baja $15 este jueves y se vende a $1310 en las pantallas del Banco Nación (BNA). El dólar mayorista opera a $1298.
Por su parte, los dólares financieros suben hasta 0,5%. El dólar MEP se negocia a $1324,73 y el contado con liquidación (CCL) a $1325,22.
En el mercado paralelo, el dólar blue opera a $1330, diez pesos por debajo del cierre previo.
Ber se refirió a la dinámica cambiaria, que se presenta con mayor estabilidad: “El dólar continúa calmo - a nivel mayorista ya cerca de los $1300 – a partir de las elevadas tasas reales que siguen alimentando apuestas de ‘carry’. Aún así, existen inquietudes respecto a cuál será su respuesta cuando las tasas vayan aflojando y así se pueda verse reducida la oferta de divisas, lo cual como contrapartida podría también sumar una habitual mayor dolarización electoral".
TN
El economista aseguró que la suba de tasas, junto con la deuda de más de US$100.000 millones, genera incertidumbre y fuerza una recesión en varios sectores.
El mercado cripto se dispara ante expectativas de recortes de tasas de la Fed, mientras ETH registra un avance del 60% en el último mes.
La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó 1,9% en julio. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.149.353 para no ser pobre, según el INDEC.
Los precios al consumidor aumentaron 1,9% en julio de 2025 respecto de junio y acumularon un alza de 17,3% en los últimos siete meses.
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Walter Hugo Ponce De León, Viterman Ponce De León y Claudio Cisneros fueron sentenciados a dos años de prisión con arresto domiciliario. Máximo Cisneros, dueño del campo donde ocurrió el hecho, recibió dos años y medio en suspenso. El crimen fue en julio del año pasado, en Estanislao del Campo, Formosa.
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.