Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street caen hasta 11%

Las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York anotan caídas superiores al 10%. Las mayores bajas son encabezadas por los papeles de las entidades bancarias como Supervielle, que baja 11,7%, y Galicia y Macro, que anotan retrocesos de 5,8% y 5%, respectivamente.

En cuanto a los bonos en dólares, la mayoría opera a la baja y el riesgo país se ubica en 722 puntos básicos. A nivel local, el índice líder de la Bolsa porteña, el S&P Merval, opera con un rojo de 5,4%.

Las fuertes caídas de los papeles argentinos se dan tras la licitación de deuda que realizó el Gobierno al renovar solo el 61% de los vencimientos. Este mediodía, el Banco Central y el Tesoro anunciaron medidas para aspirar parte de los pesos que quedaron libres tras la subasta.

Los analistas del mercado esperaban que la licitación no renovara el total de los vencimientos -que ascendían a $15 billones-, precisamente porque los bancos necesitaban pesos para cumplir con los encajes aumentados desde este mes.

Con respecto a las caídas de este jueves, el operador Gustavo Ber analizó: “Los inversores intentan interpretar -y evaluar las implicancias- de los sucesivos cambios en la estrategia financiera en busca de generar una normalización de las tasas“.

A nivel internacional, el clima no ayuda. Los principales índices de Wall Street cotizan con caídas de hasta 0,2% luego que un nuevo informe mostrara que la inflación mayorista de Estados Unidos se aceleró y llevó a los operadores a reducir las apuestas sobre un recorte de tasas de la Fed en septiembre.

Mercado cambiario: a cuánto cotizan el dólar oficial y los financieros este 14 de agosto

El dólar oficial baja $15 este jueves y se vende a $1310 en las pantallas del Banco Nación (BNA). El dólar mayorista opera a $1298.

Por su parte, los dólares financieros suben hasta 0,5%. El dólar MEP se negocia a $1324,73 y el contado con liquidación (CCL) a $1325,22.

En el mercado paralelo, el dólar blue opera a $1330, diez pesos por debajo del cierre previo.

Ber se refirió a la dinámica cambiaria, que se presenta con mayor estabilidad: “El dólar continúa calmo - a nivel mayorista ya cerca de los $1300 – a partir de las elevadas tasas reales que siguen alimentando apuestas de ‘carry’. Aún así, existen inquietudes respecto a cuál será su respuesta cuando las tasas vayan aflojando y así se pueda verse reducida la oferta de divisas, lo cual como contrapartida podría también sumar una habitual mayor dolarización electoral".

TN