Los abogados de La Gremial lo anunciaron durante una conferencia de prensa. Allí habló María Nahuel, la tía del joven mapuche asesinado en 2017 y una de las sindicadas como "terrorista", junto a Facundo Jones Huala, lonko de la Lof de Cushamen.
Diputados tratarán la creación del Fondo de Garantías de Salta
El diputado Luis Albeza aclaró que “funciona como un fondo de garantía” para las pymes y que “no es deuda pública sino que después se rinde cuenta del trabajo”.Política20/10/2025
Este martes, Diputados tratarán la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo que propone la creación del Fideicomiso Fondo de Garantías de Salta (FOGASAL).
En diálogo con 'Hablemos de política' por Aries, el diputado Luis Albeza, detalló que el proyecto busca brindar respaldo a micro y pequeñas empresas con actividad productiva, comercial o de servicios en la provincia, facilitando su acceso a líneas de financiamiento destinadas a capital de trabajo, inversión y expansión productiva
“Mucha gente cree o interpreta que es un fondo que va directamente al préstamo” dijo y aclaró “funciona como un fondo de garantía, no te presta directamente la plata, es dinero que se inmoviliza en una cuenta fiduciaria y sirve de respaldo, es un fondo de riesgo”, señaló.
También resaltó el “efecto multiplicador” del fondo, entendiendo que los 2.000 millones que son destinados a garantizar el crédito pueden “apalancar entre 20.000 y 30.000 millones que van al sistema productivo porque la garantía es una parte del monto total del crédito”.
Por otro lado, explicó que el fondo provincial funcionará como un fideicomiso autárquico, administrado por una fiduciaria que será creada a partir de la Ley, la cual recepcionará las solicitudes de garantía de los interesados y gestionará su vinculación con el sistema financiero.
El proyecto señala que FOGASAL contará con un capital inicial de 3.000 millones de pesos, de los cuales 2.000 millones serán aportados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y 1.000 millones por la Provincia.
“El CFI es importante porque es un organismo creado en el año 60, funciona como un organismo de cooperación entre provincias, no es como un banco, no le presta la plata a Salta sino que invierte o transfiere en razón de su objetivo o en cumplimiento de sus fines” expresó Albeza y agregó “no es un préstamo, no es deuda pública sino que después se rinde cuenta del trabajo”.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Gremios salteños respaldaron a Sáenz y a sus candidatos, destacando su defensa de los trabajadoresPolítica20/10/2025
Representantes de gremios estatales y privados de Salta expresaron su respaldo al gobernador Sáenz y a sus candidaturas nacionales de Primero Los Salteños, subrayando su defensa por los derechos laborales.
El oficialismo avanza en el debate del Presupuesto 2026 con la oposición dialoguistaPolítica20/10/2025
La Libertad Avanza impulsa el tratamiento para evitar una tercera prórroga consecutiva, mientras que el bloque de Unión por la Patria rechazó la invitación a participar de una mesa paralela a la Comisión.
Fuerza Patria formalizó el pedido ante la Justicia para que no se difundan resultados nacionalesPolítica20/10/2025
El espacio opositor pidió que los resultados del 26 de octubre se difundan provincia por provincia y no a nivel nacional, para evitar “lecturas equivocadas” del proceso electoral.
Fuera del debate por el Presupuesto 2026: la Izquierda denunció un “plan de entrega nacional”
El diputado nacional Christian Castillo (PTS–Frente de Izquierda Unidad) criticó la reunión de presidentes de bloque convocada para discutir el Presupuesto 2026, a la que su espacio no fue invitado.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Gimnasia y Tiro igualó con Estudiantes en Salta y se jugará la clasificación de visitante
Gimnasia y Tiro empató 0 a 0 con Estudiantes en el Gigante del Norte por la ida de cuartos del Reducido de la Primera Nacional. La revancha será el 1 de noviembre a las 17 en Río Cuarto.
Un escándalo salpica al Gobierno de Milei: cinco altos funcionarios, liderados por el vicecanciller Fernando Brun, viajaron a San Cristóbal y Nieves por un evento menor.
Suspensión en Jujuy: Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn no finalizó y el árbitro denunció amenazasDeportes20/10/2025
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.