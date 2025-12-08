El Consejo de Mayo se reunirá este martes por última vez y prepara el envío del informe final al Congreso

El Consejo de Mayo volverá a reunirse este martes a las 13.30 para ajustar los detalles del informe final que enviará al Congreso. El Ejecutivo mantiene bajo reserva el formato del paquete de proyectos aún en definición y convoca a los seis representantes a la sexta y última edición del órgano consultivo.

Pese a las rispideces de la última reunión, tras el rechazo del dirigente sindical Gerardo Martínez a la esencia de la reforma laboral, el Gobierno de Javier Milei envió a los representantes un borrador para su revisión técnica. La idea de la administración libertaria sería dejar plasmada la falta de consensos y las posturas sectoriales en el documento, cuyos detalles finales se discutirán este martes en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior.

Así, el jefe de Gabinete Manuel Adorni planea recibir al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; a la senadora Carolina Losada; al diputado Cristian Ritondo; al dirigente de la CGT Gerardo Martínez y al presidente de la UIA Martín Rappallini, quienes integran el órgano en representación de sus respectivos sectores.

Desde su debut el 24 de junio, el Consejo de Mayo -que tuvo inicialmente en la coordinación a Guillermo Francos- se reunió cinco veces, una por mes, para avanzar en los diez puntos del Pacto de Mayo firmado por el Presidente y una veintena de gobernadores en Tucumán. Los avances, hasta ahora reservados, se harán públicos este martes.

La presentación del paquete coincide con la oficialización del llamado a sesiones extraordinarias, previsto del 10 al 30 de diciembre. Como anticipó este medio, quedarán afuera los puntos 5 y 9, referidos a la redistribución de fondos coparticipables y a la reforma previsional, que por su complejidad se tratarán más adelante dentro de los cambios de “tercera generación”.

Aunque hay coincidencias en varios aspectos, el temario oficial solicitado para la prórroga incluye estrictamente el Presupuesto 2026, el proyecto de Inocencia Fiscal, la Ley de Glaciares, la iniciativa para “blindar” el equilibrio fiscal y prohibir leyes que generen déficit, además de las reformas laborales y del Código Penal. El resto de los puntos contemplados en el informe quedará para el período legislativo de 2026.

Con información de ámbito.