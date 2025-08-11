La candidatura de Sergio Leavy, en jaque: “mide 5 puntos y depende del dedo de CFK”

Piden legalizar la importación de hoja de coca, prohibida por la dictadura
Según se explicó en el Proyecto de Declaración, se busca garantizar el consumo interno de esta planta en su forma natural, ya sea mediante masticación o infusiones.
La fuerte identificación de Leavy con el kirchnerismo y su baja imagen pública complican su proyección electoral, advierten analistas políticos.Política11/08/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el consultor político Benjamín Gebhard evaluó el actual escenario electoral provincial y anticipó que la disputa se concentrará principalmente entre dos grandes espacios, mientras que la izquierda no tendría un desempeño significativo en estas elecciones.
En ese contexto, Gebhard destacó que Sergio Leavy enfrenta un fuerte desgaste frente a la sociedad, con una intención de voto que se encuentra por debajo del 5% y una imagen negativa superior al 75%. “Leavy tiene un encasillamiento muy fuerte dentro del kirchnerismo, lo que le quita posibilidades de ampliar el voto peronista”, explicó.
El consultor detalló que la compleja situación de Leavy se debe a varios factores: su constante participación como candidato en diferentes cargos, la falta de percepción pública de logros concretos en esos cargos y su condición de representante fiel del kirchnerismo en un momento crítico para ese espacio político. Además, Gebhard remarcó que la comunicación de aspectos positivos ha sido insuficiente para contrarrestar la negatividad que lo afecta.
Respecto a la competitividad, Gebhard señaló que, salvo una posible intervención directa de Cristina Fernández para imponer su candidatura, es muy difícil que Leavy pueda encabezar la boleta y conseguir los votos necesarios para avanzar.
En paralelo, Gebhard mencionó a otros candidatos del peronismo como Gustavo Sáenz y Juan Manuel Urtubey, quienes exhiben mejor imagen y capacidad de cosechar votos tanto dentro del kirchnerismo como en sectores progresistas y conservadores del peronismo.
Según se explicó en el Proyecto de Declaración, se busca garantizar el consumo interno de esta planta en su forma natural, ya sea mediante masticación o infusiones.
La Cámara de Diputados de Salta prevé discutir un proyecto de ley que busca modificar la Ley 7631 para extender la prohibición de fumar a los cigarrillos electrónicos, o 'vapers', en todos los espacios cerrados de acceso público de la provincia.
La Cámara de Diputados de Salta tiene en su agenda un proyecto de declaración de gran relevancia. La iniciativa, firmada por legisladores del bloque "B. J. Gustavo Sáenz Conducción", insta a los representantes salteños en el Congreso a defender los tres proyectos vetados.
El consultor Benjamín Gebhard destaca que la sociedad exige posiciones claras, por lo que los espacios con identidad definida ganan ventaja sobre los postulantes individuales.
Docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires no darán clases este lunes por falta de recomposición salarial.
El gobernador bonaerense calificó de "campaña roñosa" la difusión de un video manipulado que atribuía falsas declaraciones suyas.
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
En la nueva "guerra de tasas", la billetera virtual Cocos sorprende y se posiciona por encima de las más populares en rendimientos. El ranking completo.
Según la coordinadora del parque, María Cruz Pérez, durante las recientes vacaciones de invierno, el lugar recibió a 96 mil visitantes, una cifra récord que superó las expectativas.