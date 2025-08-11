La candidatura de Sergio Leavy, en jaque: “mide 5 puntos y depende del dedo de CFK”

Por Aries, el consultor político Benjamín Gebhard evaluó el actual escenario electoral provincial y anticipó que la disputa se concentrará principalmente entre dos grandes espacios, mientras que la izquierda no tendría un desempeño significativo en estas elecciones.

En ese contexto, Gebhard destacó que Sergio Leavy enfrenta un fuerte desgaste frente a la sociedad, con una intención de voto que se encuentra por debajo del 5% y una imagen negativa superior al 75%. “Leavy tiene un encasillamiento muy fuerte dentro del kirchnerismo, lo que le quita posibilidades de ampliar el voto peronista”, explicó.

El consultor detalló que la compleja situación de Leavy se debe a varios factores: su constante participación como candidato en diferentes cargos, la falta de percepción pública de logros concretos en esos cargos y su condición de representante fiel del kirchnerismo en un momento crítico para ese espacio político. Además, Gebhard remarcó que la comunicación de aspectos positivos ha sido insuficiente para contrarrestar la negatividad que lo afecta.

Respecto a la competitividad, Gebhard señaló que, salvo una posible intervención directa de Cristina Fernández para imponer su candidatura, es muy difícil que Leavy pueda encabezar la boleta y conseguir los votos necesarios para avanzar.

En paralelo, Gebhard mencionó a otros candidatos del peronismo como Gustavo Sáenz y Juan Manuel Urtubey, quienes exhiben mejor imagen y capacidad de cosechar votos tanto dentro del kirchnerismo como en sectores progresistas y conservadores del peronismo.