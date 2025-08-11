Paro de 24 horas en la UBA por reclamo salarial

Piden legalizar la importación de hoja de coca, prohibida por la dictadura
Según se explicó en el Proyecto de Declaración, se busca garantizar el consumo interno de esta planta en su forma natural, ya sea mediante masticación o infusiones.
Docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires no darán clases este lunes por falta de recomposición salarial.Política11/08/2025
Docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), nucleados en ADUBA, APUBA, FEDUBA y UTE-CTERA Universitarios, realizarán este lunes un paro de 24 horas por recomposición salarial, por lo cual no se iniciarán las clases del segundo cuatrimestre.
En tanto, el martes los trabajadores de la UBA organizarán actividades de visibilización de la problemática en facultades, institutos y hospitales universitarios y las acciones incluirán clases públicas, radios abiertas y charlas informativas.
El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, afirmó que "el Gobierno no escucha y continúa asfixiando a los trabajadores universitarios, cuyos salarios están mayoritariamente bajo la línea de pobreza".
Además, Cagnacci señaló que no entiende "cuál es el proyecto de país del Gobierno sin educación, ciencia y salud, ni sin estudiantes que puedan formarse en una universidad pública y gratuita de calidad".
El dirigente remarcó que muchos de los problemas podrían resolverse si el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que obtuvo media sanción en Diputados, se convierte en ley.
Cagnacci pidió también a los senadores que aprueben la norma para sacar del ahogamiento al sistema universitario público y advirtió que evaluarán los pasos a seguir si el Gobierno la veta.
Con información de Noticias Argentinas
La Cámara de Diputados de Salta prevé discutir un proyecto de ley que busca modificar la Ley 7631 para extender la prohibición de fumar a los cigarrillos electrónicos, o 'vapers', en todos los espacios cerrados de acceso público de la provincia.
La Cámara de Diputados de Salta tiene en su agenda un proyecto de declaración de gran relevancia. La iniciativa, firmada por legisladores del bloque "B. J. Gustavo Sáenz Conducción", insta a los representantes salteños en el Congreso a defender los tres proyectos vetados.
La fuerte identificación de Leavy con el kirchnerismo y su baja imagen pública complican su proyección electoral, advierten analistas políticos.
El consultor Benjamín Gebhard destaca que la sociedad exige posiciones claras, por lo que los espacios con identidad definida ganan ventaja sobre los postulantes individuales.
El gobernador bonaerense calificó de "campaña roñosa" la difusión de un video manipulado que atribuía falsas declaraciones suyas.
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
En la nueva "guerra de tasas", la billetera virtual Cocos sorprende y se posiciona por encima de las más populares en rendimientos. El ranking completo.
Según la coordinadora del parque, María Cruz Pérez, durante las recientes vacaciones de invierno, el lugar recibió a 96 mil visitantes, una cifra récord que superó las expectativas.