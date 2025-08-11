El Hospital San Bernardo de Salta realizó con éxito una cirugía inédita de resección traqueal, devolviéndole la respiración y la voz a una paciente que sufría una grave estenosis, producto de un incendio.
El Covid evoluciona para ser una enfermedad estacional, aseguran expertos
A más de 5 años del comienzo de la pandemia del Covid-19, se reveló un dato concreto sobre la enfermedad. La presencia de este virus aumentó este verano especialmente en países como Estados Unidos y Reino Unido.Salud11/08/2025
Después de 5 años marcados por las idas y vueltas con el Covid-19, los cuidados con mascarillas, uso de alcohol en gel, distanciamientos entre personas y confinamientos, llegó una nueva noticia que sacudió a todos los sistemas de salud del planeta.
En pleno 2025, confirmaron que el virus sigue siendo real, sigue teniendo la posibilidad de provocar complicaciones y dieron un dato clave: “Es absolutamente cierto que es tan probable que contraigas Covid en verano como en invierno".
Según una publicación de el diario inglés The Guardian, un estudio de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) aseguró que el Covid ya no es un virus estacional y puede aparecer en cualquier momento del año.
Aunque muchos creyeron que mutaría en un resfriado invernal, la presencia de este virus está aumentando este verano especialmente en países como Estados Unidos y Reino Unido.
El debate de la ciencia sobre el Covid-19 como virus no estacional
Danny Altmann, inmunólogo del Imperial College de Londres, compartió el debate que se hace la ciencia sobre el tema: “Ha sido una discusión cambiante: ¿en qué momento nos calmamos y decidimos que se había convertido en un coronavirus endémico como el resfriado común? Creo que todavía estamos muy lejos de ese lugar".
"Hay una especie de optimismo de que es solo un resfriado invernal, pero no es un resfriado. Es bastante sintomático, especialmente en personas vulnerables y en el exceso de muertes. Tampoco es en absoluto estacional", sumó sobre lo que está ocurriendo con el virus en 2025.
A pesar de las afirmaciones realizadas durante 5 años, parece que gran parte de la ciencia se equivocó y el virus de origen chino se parece mucho más a la gripe que a un resfrío en términos de mortalidad.
Con información de Mitre
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, este sublinaje de Ómicron representa el 48% de las infecciones registradas.
En el marco de la Semana de Concientización y Prevención de la Muerte Súbita, el sábado 23 de agosto desde las 9:30 en el Cerro San Bernardo se realizará “Salva Corazones”, una actividad destinada a la comunidad deportiva y al público en general.
