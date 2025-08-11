Médicos salteños realizaron una operación inédita en el Hospital San Bernardo

A cargo del Servicio de Tórax se desarrolló, en el Hospital San Bernardo, una cirugía de resección y anastomosis traqueal con una técnica quirúrgica inédita en Salta.

El pasado 15 de julio el Hospital San Bernardo intervino a una paciente, con más de cuatro años de seguimiento, diagnosticada con estenosis severa completa. La cirugía, de más de 3 horas de duración, se orientó a la reconstrucción y ampliación de la vía aérea.

Producto de un incendio, en 2021, la paciente tuvo quemaduras graves en el rostro, tórax, tronco y vía aérea.

Al ingresar a la institución, permaneció en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica de forma prolongada lo que derivó en una estenosis de la luz traqueal y posterior obstrucción de la tráquea (se cierra la zona). Esta condición requirió maniobras de dilatación, traqueostomías e, incluso, intervenciones quirúrgicas, durante los últimos cuatro años.

A pesar de esto la tráquea se cerró nuevamente y la mujer presentaba notables dificultades para respirar y en la fonación. Dada la complejidad del caso la paciente es derivada, por el HSB, a Buenos Aires, donde se niegan a continuar con el procedimiento sugerido por la dificultad de la patología.

Al regresar, la paciente y los médicos tratantes acordaron llevar adelante la intervención en el Hospital San Bernardo. La cirugía consistió en extraer el fragmento enfermo de la tráquea y ampliar la glotis, extrayendo cartílago de la clavícula con un colgajo pediculado de músculo esternocleidomastoideo, además de esto, se colocó un stent que protege la vía aérea por lo menos por los primeros tres meses.

Actualmente la paciente se encuentra en la institución, próxima a recibir su alta, con una recuperación óptima, recuperando la capacidad de su aparato fonatorio y respirando normalmente.