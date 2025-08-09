Las autoridades de Nueva York afirmaron que lo lograron gracias al avance en las técnicas de ADN.
Tragedia en Brasil: Choque fatal entre camión y micro deja 11 muertos
El accidente ocurrió en la carretera BR-163, cerca de la población de Lucas do Rio Verde, en el estado de Mato Grosso.El Mundo09/08/2025
Once personas murieron y 45 resultaron heridas por un choque frontal entre un camión de carga y un colectivo de larga distancia en el centro oeste de Brasil.
El accidente ocurrió este viernes a las 21:40 (hora local), en la carretera BR-163, cerca de la población de Lucas do Rio Verde, en el estado de Mato Grosso.
Según la Policía Rodoviaria Federal (PRF, policía de carretera), un micro de dos pisos que viajaba de la capital estatal Cuiabá a Sinop chocó de frente contra un camión que transportaba semillas de algodón. Había 66 pasajeros en el micro.
Según informó el diario G1, la Policía Técnica de Identificación y Ciencias Forenses (Politec) explicó que la tragedia ocurrió en una curva del carril de camiones después de que el conductor del micro se pasara al carril que iba de Cuiabá a Sinop.
“El accidente resultó en 11 muertos”, confirmó luego en un comunicado la PRF, encargada de examinar las razones de la colisión.
Los heridos fueron llevados a hospitales cercanos: 11 están en estado grave; 26, en estado moderado y ocho tienen lesiones leves, según la policía vial. El conductor del camión, por su parte, sufrió heridas graves y permanece hospitalizado, detalló el diario O Globo.
La empresa de transporte Rio Novo, propietaria del autobús, confirmó el accidente. “Nuestra prioridad es cuidar de las víctimas y de sus familiares”, indicó en una nota en redes sociales.
Este sábado en la mañana, las autoridades trabajaron en la identificación de los cuerpos. Cinco fueron enviados a la sede de la Politec en Sinop y cuatro fueron trasladados a Nova Mutum.
Además, los equipos de Nova Rota comenzaron a retirar los vehículos y a limpiar la vía desde temprano. Sin embargo, la concesionaria aseguró que fue una labor compleja debido a la gravedad del accidente. La vía quedó completamente despejada a las 7:40, hora local.
Según detalló el diario brasileño, la BR-163, donde ocurrió la tragedia, es una de las carreteras principales del país y es muy conocida por su largo historial de accidentes de tránsito. Solo en 2024, se registraron 1304 colisiones, 65 de ellas, fatales, indicó la concesionaria Via Brasil en un informe.
En este año, de enero a julio, se reportaron 40 muertes en accidentes de tránsito en esa zona, señaló la concesionaria Nova Rota do Oeste, responsable de la carretera.
Alemania detiene exportaciones de armas a Israel tras anuncio sobre la expansión de la guerra en GazaEl Mundo09/08/2025
Entre 2020 y 2024, Alemania fue el segundo mayor proveedor de armas a Israel, y sus exportaciones representaron el 33 % del total de las armas compradas por Israel, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo.
Los habitantes de la ciudad japonesa guardaron un minuto de silencio en memoria de las 74.000 víctimas en ese puerto del suroeste del país asiático.
R. Unido, Italia, Alemania, Australia y Nueva Zelanda rechazan el plan de Israel de invadir toda GazaEl Mundo09/08/2025
De acuerdo con el texto, difundido anoche por el Ministerio británico de Asuntos Exteriores (Foreign Office), los jefes de la diplomacia de los países firmantes consideran que la operación "agravará la catastrófica situación humanitaria".
La previsión de altas temperaturas hasta mediados de semana, por encima incluso de los 40 ºC, eleva la alerta a naranja en 28 departamentos del país.
“Quebrado”: El Colegio reconoce mora de la mitad de los abogados y deudas multimillonarias
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
Urtubey: “Si querés apoyar a Milei tenés dos opciones en Salta, en contra solo una”
El exgobernador lamentó que el saencismo compita con lista propia y advirtió que la Argentina atraviesa una “batalla cultural” sin puntos intermedios.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Se espera una defensa en profundidad de los vetos a los aumentos de fondos para discapacidad y jubilados, además de críticas a la oposición. La Cadena Nacional se transmitirá a las 21 horas.