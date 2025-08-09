Algunos nombres perduran. Otros, desaparecen sin dejar rastro. ¿Qué hace que dejemos de nombrar como antes?
Argentina endurece requisitos para médicos extranjeros tras escándalo de fraude
La nueva normativa establece que únicamente se otorgarán convalidaciones directas a títulos que cuenten con el aval de la Federación Mundial de Educación Médica (WFME, por sus siglas en inglés).Argentina09/08/2025
El Ministerio de Capital Humano anunció un cambio profundo en el sistema de convalidación de títulos médicos extranjeros en Argentina. La medida llega luego de que el Ministerio de Salud informara que “ninguna de las 117 personas consiguió validar la nota obtenida en el primer parcial” del Examen Único de Residencias, entre quienes “109 de ellos contaban con títulos convalidados de universidades extranjeras”.
La nueva normativa establece que únicamente se otorgarán convalidaciones directas a títulos que cuenten con el aval de la Federación Mundial de Educación Médica (WFME, por sus siglas en inglés). Este organismo acredita estándares de calidad internacional reconocidos en países como Estados Unidos, España, Italia y Alemania, entre otros.
Según el comunicado oficial, “esto es un acto de justicia para con los estudiantes que con gran esfuerzo obtienen sus títulos superando la enorme exigencia académica que requiere la medicina y adoptan nuestras universidades”. El Ministerio advirtió que “no vamos a continuar reconociendo como igual un título que no lo es”.
El cambio implica que para acceder al examen de residencia, las universidades extranjeras deberán acreditar procesos de calidad equivalentes a los que rigen en Argentina. “De manera que todos los profesionales médicos, nacionales o con títulos convalidados, cumplan las mismas exigencias académicas y formativas”, subraya el texto.
La medida busca garantizar que los profesionales que ejerzan en el país cuenten con la misma formación y preparación, independientemente de si su título es nacional o extranjero.
Con información de Noticias Argentinas
Cayó un "llamador serial" en Córdoba: Joven de 20 años hizo 35 amenazas de bomba falsasArgentina09/08/2025
El “llamador serial” realizó, según la investigación, al menos 35 denuncias falsas a los servicios de emergencia, incluyendo tres amenazas de bomba simultáneas a vuelos de Aerolíneas Argentinas y Flybondi a fines de julio.
Quién es quién en el caso $LIBRA: La verdadera identidad de Julian Peh, confirmada por MigracionesArgentina09/08/2025
El ciudadano de Singapur que se presenta como CEO de KIP Protocol y estuvo vinculado al lanzamiento de la memecoin que promocionó Javier Milei se llama Peh Chyi Haur. Estuvo en Argentina entre el 16 y el 20 de octubre de 2024.
El dato que incomoda a Casa Rosada: El streaming del Conicet superó ampliamente a la cadena nacional de MileiArgentina09/08/2025
El mensaje del Presidente en YouTube tuvo poco más de 6.600 vistas, mientras que la transmisión desde el fondo del mar superó las 920.000 en uno de sus videos.
Se espera una defensa en profundidad de los vetos a los aumentos de fondos para discapacidad y jubilados, además de críticas a la oposición. La Cadena Nacional se transmitirá a las 21 horas.
CONICET: “Hicimos ciencia de primer nivel en medio de un 40% menos de salario”
Profesionales señalan que la expedición en el Cañón Mar del Plata es fruto de un sistema de excelencia que hoy enfrenta recortes, sueldos depreciados y financiamiento insuficiente.
“Quebrado”: El Colegio reconoce mora de la mitad de los abogados y deudas multimillonarias
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Urtubey: “Si querés apoyar a Milei tenés dos opciones en Salta, en contra solo una”
El exgobernador lamentó que el saencismo compita con lista propia y advirtió que la Argentina atraviesa una “batalla cultural” sin puntos intermedios.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.