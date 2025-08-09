Argentina endurece requisitos para médicos extranjeros tras escándalo de fraude

El Ministerio de Capital Humano anunció un cambio profundo en el sistema de convalidación de títulos médicos extranjeros en Argentina. La medida llega luego de que el Ministerio de Salud informara que “ninguna de las 117 personas consiguió validar la nota obtenida en el primer parcial” del Examen Único de Residencias, entre quienes “109 de ellos contaban con títulos convalidados de universidades extranjeras”.

La nueva normativa establece que únicamente se otorgarán convalidaciones directas a títulos que cuenten con el aval de la Federación Mundial de Educación Médica (WFME, por sus siglas en inglés). Este organismo acredita estándares de calidad internacional reconocidos en países como Estados Unidos, España, Italia y Alemania, entre otros.

Según el comunicado oficial, “esto es un acto de justicia para con los estudiantes que con gran esfuerzo obtienen sus títulos superando la enorme exigencia académica que requiere la medicina y adoptan nuestras universidades”. El Ministerio advirtió que “no vamos a continuar reconociendo como igual un título que no lo es”.

El cambio implica que para acceder al examen de residencia, las universidades extranjeras deberán acreditar procesos de calidad equivalentes a los que rigen en Argentina. “De manera que todos los profesionales médicos, nacionales o con títulos convalidados, cumplan las mismas exigencias académicas y formativas”, subraya el texto.

La medida busca garantizar que los profesionales que ejerzan en el país cuenten con la misma formación y preparación, independientemente de si su título es nacional o extranjero.

Con información de Noticias Argentinas