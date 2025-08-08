Salta entrega los primeros certificados a quiroprácticos formados en la provincia

La Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Salta entregará esta noche los certificados a los primeros 27 quiroprácticos salteños, egresados de la Diplomatura en Ciencia, Arte y Filosofía Quiropráctica. El acto se realizará a las 21 en la Casa de la Cultura, con la presencia de los profesionales y sus familias.

Por Aries, la presidenta de la entidad, Lic. Liliana Pastor, destacó que la capacitación comenzó en marzo de 2024 y concluyó en julio de este año, con un examen final compuesto por cinco estaciones. “Contamos con docentes de Córdoba, Buenos Aires y Rosario que vinieron a dictar clases y formar a los profesionales aquí en Salta”, señaló.

Pastor explicó que la quiropraxia, reconocida como carrera en países como Estados Unidos, es una disciplina destinada a prevenir, evaluar y tratar lesiones musculoesqueléticas, además de aportar beneficios generales al organismo mediante la alineación del cuerpo. En Argentina, por acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, solo pueden ejercerla médicos o kinesiólogos.

“Es fundamental que la gente sepa que estas maniobras deben ser realizadas por profesionales capacitados, ya que un movimiento incorrecto sobre la columna puede generar consecuencias negativas. No hay que tenerle miedo a la quiropraxia, pero sí asegurarse de que la realice alguien con formación”, remarcó.

La titular de la Asociación advirtió sobre prácticas informales, comunes en gimnasios o entre conocidos, que imitan las maniobras. “Aunque el alivio sea instantáneo, no siempre es inocuo. Hay que conocer muy bien la anatomía y la técnica para que sea seguro”, subrayó.

“Especializar a nuestros colegas significa dejar una huella en su vida profesional. Estamos muy contentos y orgullosos de este paso para la quiropraxia en Salta”, concluyó Pastor.