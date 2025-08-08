Las obras de reconstrucción se llevaron a cabo en el codo noroeste donde la tribuna presentaba fisuras y grietas producto de filtraciones de agua. Los vecinos ya pueden volver a utilizar y disfrutar de dicho predio de manera normal y segura.
Salta entrega los primeros certificados a quiroprácticos formados en la provincia
La Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas celebrará esta noche la graduación de 27 profesionales que completaron la Diplomatura en Ciencia, Arte y Filosofía Quiropráctica, una formación inédita en la provincia.Salta08/08/2025Agustina Tolaba
La Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Salta entregará esta noche los certificados a los primeros 27 quiroprácticos salteños, egresados de la Diplomatura en Ciencia, Arte y Filosofía Quiropráctica. El acto se realizará a las 21 en la Casa de la Cultura, con la presencia de los profesionales y sus familias.
Por Aries, la presidenta de la entidad, Lic. Liliana Pastor, destacó que la capacitación comenzó en marzo de 2024 y concluyó en julio de este año, con un examen final compuesto por cinco estaciones. “Contamos con docentes de Córdoba, Buenos Aires y Rosario que vinieron a dictar clases y formar a los profesionales aquí en Salta”, señaló.
Pastor explicó que la quiropraxia, reconocida como carrera en países como Estados Unidos, es una disciplina destinada a prevenir, evaluar y tratar lesiones musculoesqueléticas, además de aportar beneficios generales al organismo mediante la alineación del cuerpo. En Argentina, por acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, solo pueden ejercerla médicos o kinesiólogos.
“Es fundamental que la gente sepa que estas maniobras deben ser realizadas por profesionales capacitados, ya que un movimiento incorrecto sobre la columna puede generar consecuencias negativas. No hay que tenerle miedo a la quiropraxia, pero sí asegurarse de que la realice alguien con formación”, remarcó.
La titular de la Asociación advirtió sobre prácticas informales, comunes en gimnasios o entre conocidos, que imitan las maniobras. “Aunque el alivio sea instantáneo, no siempre es inocuo. Hay que conocer muy bien la anatomía y la técnica para que sea seguro”, subrayó.
“Especializar a nuestros colegas significa dejar una huella en su vida profesional. Estamos muy contentos y orgullosos de este paso para la quiropraxia en Salta”, concluyó Pastor.
Un espacio innovador y accesible para que niños, adolescentes y jóvenes de Salta descubran la robótica, la programación y la tecnología, promoviendo vocaciones científicas y tecnológicas.
Esta será la última renovación del año, la que les permitirá continuar con el beneficio hasta finalizar este ciclo lectivo.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
La justicia federal dictó la prisión preventiva de los 11 detenidos por el contrabando en Aguas Blancas y estimó que movían mercadería ilegal por $229 millones mensuales.
El Ministerio de Seguridad y Justicia junto a diversos organismos coordinaron acciones para las peregrinaciones y procesiones de agosto y septiembre.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Impulsan cooperación internacional para instalar en Salta una base regional contra incendiosSalta07/08/2025
Se llevó a cabo una reunión de trabajo entre representantes del gobierno provincial, organizaciones de la sociedad civil y técnicos especializados, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante los incendios forestales en la región del Gran Chaco Americano.
El frente político que dirige el Gobernador disputará con listas propias, en la elección nacional, contra los "candidatos de Milei y de Cristina".
Fuerza Patria se consolida en Salta: Urtubey desafía a Milei
"La prioridad es frenar el daño que el gobierno de Milei le está haciendo a la provincia y al país", afirmó el exgobernador, quien es precandidato a senador nacional.
Salta: Convocan a paro docente este viernes
El Sindicato de Trabajadores de la Educación Pública de Salta (SiTEPSa) inició una campaña de información en las escuelas de Salta Capital.