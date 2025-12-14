Esta herramienta busca facilitar el acceso a oportunidades económicas, educativas y culturales para jóvenes de 16 a 35 años mediante una tarjeta de débito vinculada a MODO Macro.
Emprendedores salteños resisten la crisis en la Expo Ciudad
Hugo Cardoso, referente del emprendimiento MH Chipás, contó cómo viven la Expo Ciudad en el Centro de Convenciones. Valoró la oportunidad de mostrarse, aunque reconoció una merma en las ventas.Salta14/12/2025Ivana Chañi
En el marco de una nueva jornada de la Expo Ciudad que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Salta, Hugo Cardoso, integrante del emprendimiento familiar MH Chipás, compartió su experiencia como expositor y analizó la situación del consumo en el contexto económico actual en diálogo con "Qué Domingo", por Aries,
“Hace mucho calor, pero por suerte el día acompaña y no llovió, eso ya es algo positivo”, señaló Cardoso, quien participa junto a su familia en el evento organizado por la Municipalidad. El emprendimiento tiene raíces en el litoral argentino: Cardoso vivió gran parte de su vida en Resistencia, Chaco, donde aprendió la elaboración tradicional del chipá, saber que luego trasladó a Salta y convirtió en proyecto familiar.
MH Chipás ofrece distintas variedades del producto típico a base de harina de mandioca y queso, además de sopa paraguaya y mermeladas caseras, como la de maracuyá. “El que lo prueba por primera vez, vuelve. Ya tenemos clientes fijos”, aseguró el emprendedor.
Sin embargo, Cardoso reconoció que las ventas no alcanzaron las expectativas iniciales. “Se nota una merma respecto de otros eventos. El clima social y económico se siente, la gente sale a pasear, pero compra menos”, explicó. Aun así, destacó el valor de la Expo como espacio de encuentro y difusión para los emprendedores locales.
En cuanto a los gustos del público salteño, indicó que el chipá tradicional es el más elegido, mientras que otras variantes, como el chipá a la estaca o “chipá mbocá”, todavía generan cierta desconfianza. “Cuesta probar lo nuevo, pero cuando lo hacen, les encanta”, afirmó.
El puesto de MH Chipás se encuentra cerca del sector de juegos infantiles y del escenario principal, identificado con un cartel visible. La feria se extiende hasta las 00:00 horas y continúa siendo una alternativa de salida para las familias durante el fin de semana.
