El festival “El escenario es nuestro” cambia de lugar por el clima y será en el Delmi

Con motivo de dar apertura al Mes de las Infancias, el Ministerio de Desarrollo Social de Salta, a través de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, llevará adelante el festival “El escenario es nuestro”, una propuesta pensada para el disfrute y la participación de toda la comunidad.

Debido a las condiciones climáticas, la actividad cambia de locación pero mantiene su fecha: se desarrollará hoy viernes 8 de agosto, de 15 a 20 horas, en el Micro Estadio Delmi, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada, niñas, niños, adolescentes y familias podrán disfrutar de una tarde llena de juegos, bailes, canto, bandas en vivo y stands informativos, en un espacio recreativo que promueve el encuentro y el derecho al juego.

El festival busca visibilizar la importancia de garantizar infancias felices, seguras y con acceso a experiencias culturales y de participación.