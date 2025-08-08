Las obras de reconstrucción se llevaron a cabo en el codo noroeste donde la tribuna presentaba fisuras y grietas producto de filtraciones de agua. Los vecinos ya pueden volver a utilizar y disfrutar de dicho predio de manera normal y segura.
El festival “El escenario es nuestro” cambia de lugar por el clima y será en el Delmi
El evento organizado por el Ministerio de Desarrollo Social se realizará hoy viernes 8 de agosto de 15 a 20 horas en el Micro Estadio Delmi. La jornada es con entrada libre y gratuita.Salta08/08/2025
Con motivo de dar apertura al Mes de las Infancias, el Ministerio de Desarrollo Social de Salta, a través de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, llevará adelante el festival “El escenario es nuestro”, una propuesta pensada para el disfrute y la participación de toda la comunidad.
Debido a las condiciones climáticas, la actividad cambia de locación pero mantiene su fecha: se desarrollará hoy viernes 8 de agosto, de 15 a 20 horas, en el Micro Estadio Delmi, con entrada libre y gratuita.
Durante la jornada, niñas, niños, adolescentes y familias podrán disfrutar de una tarde llena de juegos, bailes, canto, bandas en vivo y stands informativos, en un espacio recreativo que promueve el encuentro y el derecho al juego.
El festival busca visibilizar la importancia de garantizar infancias felices, seguras y con acceso a experiencias culturales y de participación.
Un espacio innovador y accesible para que niños, adolescentes y jóvenes de Salta descubran la robótica, la programación y la tecnología, promoviendo vocaciones científicas y tecnológicas.
Esta será la última renovación del año, la que les permitirá continuar con el beneficio hasta finalizar este ciclo lectivo.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
La justicia federal dictó la prisión preventiva de los 11 detenidos por el contrabando en Aguas Blancas y estimó que movían mercadería ilegal por $229 millones mensuales.
Salta entrega los primeros certificados a quiroprácticos formados en la provincia
La Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas celebrará esta noche la graduación de 27 profesionales que completaron la Diplomatura en Ciencia, Arte y Filosofía Quiropráctica, una formación inédita en la provincia.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Impulsan cooperación internacional para instalar en Salta una base regional contra incendiosSalta07/08/2025
Se llevó a cabo una reunión de trabajo entre representantes del gobierno provincial, organizaciones de la sociedad civil y técnicos especializados, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante los incendios forestales en la región del Gran Chaco Americano.
El frente político que dirige el Gobernador disputará con listas propias, en la elección nacional, contra los "candidatos de Milei y de Cristina".
Fuerza Patria se consolida en Salta: Urtubey desafía a Milei
"La prioridad es frenar el daño que el gobierno de Milei le está haciendo a la provincia y al país", afirmó el exgobernador, quien es precandidato a senador nacional.
Salta: Convocan a paro docente este viernes
El Sindicato de Trabajadores de la Educación Pública de Salta (SiTEPSa) inició una campaña de información en las escuelas de Salta Capital.