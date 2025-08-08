El festival “El escenario es nuestro” cambia de lugar por el clima y será en el Delmi

El evento organizado por el Ministerio de Desarrollo Social se realizará hoy viernes 8 de agosto de 15 a 20 horas en el Micro Estadio Delmi. La jornada es con entrada libre y gratuita.

Salta08/08/2025

GI4TOOJRGFSDCNRUGA2GEN3FGQ
Imagen ilustrativa

Con motivo de dar apertura al Mes de las Infancias, el Ministerio de Desarrollo Social de Salta, a través de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, llevará adelante el festival “El escenario es nuestro”, una propuesta pensada para el disfrute y la participación de toda la comunidad.

Debido a las condiciones climáticas, la actividad cambia de locación pero mantiene su fecha: se desarrollará hoy viernes 8 de agosto, de 15 a 20 horas, en el Micro Estadio Delmi, con entrada libre y gratuita.

Nieve en la Cuesta del Obispo 8 de agosto de 2025Salta, un paisaje de ensueño: La nieve cubrió la Cuesta del Obispo

Durante la jornada, niñas, niños, adolescentes y familias podrán disfrutar de una tarde llena de juegos, bailes, canto, bandas en vivo y stands informativos, en un espacio recreativo que promueve el encuentro y el derecho al juego.

El festival busca visibilizar la importancia de garantizar infancias felices, seguras y con acceso a experiencias culturales y de participación.

Te puede interesar
obra-escalinatas-plaza-espana-5-1024x683

Habilitaron la nueva escalinata de la plaza España

Salta08/08/2025

Las obras de reconstrucción se llevaron a cabo en el codo noroeste donde la tribuna presentaba fisuras y grietas producto de filtraciones de agua. Los vecinos ya pueden volver a utilizar y disfrutar de dicho predio de manera normal y segura.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail