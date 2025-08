No fue por Parkinson, de qué murió Ozzy Osbourne

El cantante de rock británico Ozzy Osbourne murió el pasado 22 de julio a sus 76 años y generó conmoción en el mundo de la música, por lo que las preguntas alrededor de las razones detrás de su fallecimiento no tardaron en aparecer y fueron respondidas varias semanas después.



Según informó el portal estadounidense The New York Times, quien pudo acceder al certificado de defunción, Ozzy Osbourne falleció de un infarto, aunque el documento también remarcó que padecía enfermedad coronaria y Parkinson. Es importante recordar que desde febrero existía un fuerte rumor que aseguraba que ya no podía caminar por sus propios medios.

Al ingresar en los detalles, de forma textual expresó lo siguiente: "Paro cardíaco extrahospitalario, infarto agudo de miocardio, enfermedad coronaria y Parkinson con disfunción autonómica (causas articulares)". Así, los problemas de salud preexistentes no tuvieron que ver directamente con la muerte del cantante de rock.

Por otro lado, agregaron que el día del fallecimiento de Osbourne, una ambulancia aérea voló hasta su domicilio para brindar cuidados intensivos avanzados. De esta manera, Ozzy estuvo lejos de dejarse morir e intentó sobrevivir hasta el último momento, aunque el infarto fue muy fuerte y no hubo escenario posible de salvación.



La banda británica de heavy metal y hard rock Black Sabbath se despidió de la música con un emotivo show que se llevó a cabo el 5 de julio en Birmingham, por lo que el cantante Ozzy Osbourne tuvo una despedida a lo grande frente a miles de fanáticos.

Con información de Rating Cero