Kelley Mack, actriz de "The Walking Dead", murió a los 33 años

Kelley Mack, conocida por interpretar a Addy en la popular serie de zombies “The Walking Dead”, murió a los 33 años tras luchar contra un glioma, un tipo de tumor que afecta al cerebro o a la médula espinal. La triste noticia fue confirmada por su hermana a través de un posteo en sus redes sociales.

Según manifestó su familiar, la actriz “falleció en paz el sábado por la noche" en su ciudad natal de Cincinatti, "acompañada por su querida madre, Kristen, y su fiel tía, Karen”.

“Con una tristeza imborrable estamos anunciando el fallecimiento de nuestra querida Kelley. Una luz tan brillante y ferviente ha transitado al más allá, donde todos finalmente debemos ir”, indicaba el posteo.

Kelley Mack on Instagram: "It is with indelible sadness that we are announcing the passing of our dear Kelley. Such a bright, fervent light has transitioned to the beyond, where we all eventually must go. Kelley passed peacefully on Saturday evening with her loving mother Kristen and steadfast aunt Karen present. Kelley has already come to many of her loved ones in the form of various butterflies 🦋 ❤️. She will be missed by so many to depths that words cannot express. Kelley’s Caringbridge link in her bio includes the 2-page formal announcement with information on her upcoming life celebration in Ohio on August 16th. She would want you all to know how much she loves you. And as her sister, I want you all to know how brave that tough SOB was, especially when she decided to make the leap to be reunited with God. I’m so fucking proud of her."



A su vez, informaron que su “celebración de vida” se realizará en Ohio el próximo 16 de agosto: “Ella querría que todos ustedes supieran lo mucho que ella los ama. Y como su hermana, quiero que todos sepáis lo valiente que fue ese duro SOB, especialmente cuando decidió dar el salto para reunirse con Dios. Estoy tan jodidamente orgullosa de ella”, expresó su hermana.

El legado de Mack en series y cortometrajes perdurará por siempre, incluyendo proyectos como; 'Unusual Suspects' (2015), 'Not Your Average Joe' (2016) y 'Unscrewed' (2016). Y participaciones en reconocidas series como '9-1-1' (2019) y 'Chicago Med' (2022).

Con información de Noticias Argentinas