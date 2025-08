A 60 años de Help!, el disco bisagra de The Beatles con la canción más versionada de la historia

Cuando The Beatles lanzaron Help!, un día como hoy en 1965, el mundo ya había perdido completamente la cabeza con la beatlemanía. Era su quinto álbum de estudio y el segundo que acompañaba una película protagonizada por la banda, pero detrás de su apariencia de continuación lúdica de A Hard Day’s Night, se escondía un punto de inflexión decisivo para su propia historia y -porqué no- para la música universal.



Con la producción del inolvidable George Martin, Help! se grabó en medio de una agenda frenética de giras mundiales, rodajes cinematográficos, sesiones fotográficas y entrevistas. Sin embargo, el álbum contiene un notable salto cualitativo en la composición y producción. Aunque aún se sostiene en gran parte sobre el formato tradicional de guitarras, bajo y batería, incorpora nuevos matices que anunciaban la evolución que tomaría forma definitiva en Rubber Soul (que saldría apenas unos meses más tarde, en diciembre del 65) y Revolver.



La recepción de Help! fue masivamente positiva, tanto por parte del público como de la crítica. En muchos sentidos, iniciaba una "transición suave" entre la etapa juvenil de la banda y su periodo de madurez, mucho más complejo y experimental. Sin lugar a dudas, era el disco de un grupo que no quería quedarse en su zona de confort y le estaba avisando a sus fans que se preparan para la transformación emocional y artística que esperaba a la vuelta de la esquina.

El principio del fin de la beatlemanía

Si bien el disco presentaba en sociedad varias canciones que se convertirían en clásicos (Ticket to ride, It`s Only Love, You´ve got to hide your love away), había dos en particular que sintetizaban la mayúscula transformación que estaba experimentando la banda.

Por un lado, el tema que le dio título al disco, en el que John Lennon manifestaba abiertamente la forma en la que se sentía ahogado por un tipo fama que nunca nadie había alcanzado hasta entonces y por la imagen que el mundo había construido de ellos: "And now my life has changed in, oh, so many ways/ My independence seems to vanish in the haze/Help me get my feet back on the ground" ("Y ahora mi vida ha cambiado, oh, de tantas maneras/ Mi independencia parece desvanecerse en la bruma/ Ayúdame a poner los pies en la tierra de nuevo").

Este tema, y la decisión de llevarlo al título del disco, establecía a las claras el final de la primera etapa del grupo, en la que jamás se hubieran permitido este tipo de introspección, y abría la puerta de par en par al nuevo universo beatle. "Estaba gritando por ayuda", admitiría años más tarde el propio Lennon, al explicar el verdadero trasfondo emocional de la canción.

Yesterday, la canción más tocada del mundo

Escondida casi al final de la cara B, como quien no quiere la cosa, aparecía Yesterday, una la balada bellísima y melancólica de Paul McCartney que poco tenía que ver con cualquier cosa que los Beatles hubieran hecho hasta entonces.

Para empezar, no la tocaba la banda: la voz de Paul solo estaba acompañada por una guitarra y un cuarteto de cuerdas. Fue, de hecho, la primera canción de The Beatles grabada por uno solo de sus integrantes. McCartney la interpretó sin la participación de los demás Beatles, lo que en su momento generó suspicacias acerca de si John, Ringo y George habían recibido con buena onda la canción.

Yesterday fue tan disruptiva para lo que se consideraba beatle hasta entonces, que durante las primeras veces que la tocaron en vivo, en una gira por Estados Unidos, se lo veía a Paul visiblemente incómodo con la manera en que el público daba alaridos en medio del tema -que interpretaba él solo con la guitarra-, tal como ocurría hasta entonces con canciones como Twist and shout, Can't Buy Me Love o A Hard Day's Night, entre otras, que apenas si se podían oír entre el griterío.

Según relató el propio Paul, soñó la melodía de Yesterday una noche en la que estaba en la casa de su novia de entonces, Jane Asher, y al despertar fue al piano para darle forma. Durante semanas, estuvo convencido de que se trataba de una canción que ya existía. “Pensé que no era algo mío, sino que lo había escuchado en alguna parte”, contaría después.

Desde su lanzamiento, Yesterday ha sido interpretada y grabada por casi 3.000 artistas, incluyendo versiones en diversos idiomas y estilos que van del jazz al soul, del pop a la música clásica y hasta el tango. De acuerdo al Libro Guinness de los Récords, es la canción más versionada de todos los tiempos.

Entre las versiones más celebradas se cuentan las de Ray Charles, Frank Sinatra, Elvis Presley, Aretha Franklin y Marvin Gaye. Consultado hace unos años acerca de cuál era su versión preferida, McCartney eligió primero un podio de tres en el que estaban las Elvis, Sinatra y Gaye. Y, entre ellas, finalmente escogió a la de Gaye, el "príncipe del soul", como la que más profundamente lo había conmovido, desde que la escuchó por primera vez en 1970.

Con información de Rating Cero