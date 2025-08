El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, cargó contra el Gobierno Nacional al sostener que reparte fondos coparticipables a las provincias aliadas y acusó al presidente Javier Milei de convertirse en lo que definió, en plena campaña, como “casta”.

“Uno sigue trabajando, pero no existe ese diálogo fluido que uno esperaba porque lo anunciaban. (Decían) que no iba a haber amigos ni entenados sino que se iba a trabajar todos juntos porque había que terminar con ese direccionamiento de fondos para los amigos y olvidar a los que tenían en frente como ellos criticaban del kirchnerismo”, cuestionó el mandatario provincial, y aclaró: “La operatoria sigue siendo la misma”.

Para Melella, “la casta está instalada en el Gobierno” que continúa beneficiando a los aliados, y expuso que el mandatario hizo uso de la terminología como “una muletilla de campaña”. “La bronca, el odio a la política, la necesidad de un cambio que era real que había que hacer muchos cambios, ahora, se sigue reproduciendo la misma forma de hacer política en la que se venía”, precisó en declaraciones radiales.

“No tenemos mucho diálogo y con el Presidente de ningún tipo. No sé si algún gobernador lo tiene. Con algunos funcionarios tenemos diálogo, pero sabemos que el Gobierno tiene una mirada puesta de algunos que estamos en otro sector político de no considerar ni los pedidos ni los reclamos que hagamos. En eso, ni me desespero ni me pone mal”, denunció.

Asimismo, insistió en remarcar la preocupación de los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño por la caída en la recaudación, y remarcó que el Ejecutivo, pese a haberse sentado en la mesa, no ha avanzado ante los reclamos por lo que espera que lo resuelva el Congreso Nacional.

Por otro lado, criticó los vetos a las leyes que aumentan la jubilación y declaran la emergencia en discapacidad, y pidió no ajustar sobre los adultos mayores y los programas de asistencia a la discapacidad.

“Hay que restituir el derecho a una jubilación justa y satisfactoria para todos. En nombre del ajuste no se puede ajustar más sobre los jubilados y la discapacidad. Siempre hay cosas para mejorar y corregir, pero no debe ser la variable de ajuste”, aseveró Melella.

Consultado por el nuevo régimen de compra directa de electrodomésticos y tecnología fabricados en Tierra del Fuego, el gobernador admitió trabajar en coordinación con el Ejecutivo, y anticipó que los costos de los productos se abaratarán.

Por último, el mandatario provincial admitió que el libertario tiene “derecho a volver a presentarse” en 2027, pero expuso que hay problemas en la generación de empleo al tiempo que remarcó la falta de desarrollo y la caída en la producción.

“Tiene derecho a presentarse, pero falta muchísimo. La Argentina no arranca en la producción, en la generación de empleo, no tiene un plan de desarrollo, no tiene un plan de crecimiento regional”, planteó, y concluyó: “El pueblo después vota a quién desea. Falta mucho para el 2027, hay un mientras tanto que hay que ir resolviendo: el tema de los jubilados, el financiamiento de la salud y la educación, la obra pública, la construcción de viviendas sino quedan muchos argentinos afuera”.

Con información de Noticias Argentinas